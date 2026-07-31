Раскол в ЕС: Испания задействовала армию из-за наплыва мигрантов, а Италия угрожает закрыть границы

Испанский полуанклав Сеута, находящийся на севере Африканского континента, оказался в эпицентре масштабной гуманитарной катастрофы. Из-за массового прорыва тысяч искателей убежища с территории соседнего Марокко Мадрид был вынужден привлечь к стабилизации ситуации регулярные военные подразделения.

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Люди доставались испанской территории как по суше, штурмуя пограничные заборы, так и вплавь. Для многих это путешествие завершилось трагически. По сообщениям представителей Гражданской гвардии, при попытке преодолеть морскую акваторию погибли не менее 18 человек.

Ситуация в городе остается критической — сотни прибывших вынуждены спать под открытым небом на улицах и в скверах, ведь все центры временного содержания переполнены. Оценивая масштабы катастрофы, глава местных властей Хуан Хесус Вивас заявил:

"Мы оказались в условиях абсолютной гуманитарной и социальной чрезвычайной ситуации".

Точное количество тех, кому удалось пересечь границу, устанавливается. Ранее чиновники заявляли о полутора тысячах человек, но сейчас масштабы значительно больше.

"По предварительным подсчетам, — констатировал представитель правительства Сеуты Фернандо Родригес Контрерас, — счет идет на десятки тысяч человек. Однако окончательные данные еще нуждаются в официальном подтверждении".

Для координации оборонных и гуманитарных мер в регион срочно прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Кроме ввода войск, Мадрид усилил патрулирование акватории и воздушного пространства. Свою поддержку уже предложил Европейский Союз, готовый отправить на помощь офицерам силы пограничного агентства Frontex.

Несмотря на очевидное напряжение, центральное испанское правительство пытается действовать дипломатически. Официальные лица воздерживаются от прямых обвинений в адрес Рабата, отмечая, что Марокко остается ключевым партнером по безопасности границ. Впрочем, аналитики связывают эту вспышку со скрытым охлаждением в отношениях между государствами.

В то же время, внутри Испании вспыхнули ожесточенные политические дискуссии. Правые силы требуют от правительства немедленного введения чрезвычайного положения, а лидер политсилы Vox Сантьяго Абаскаль высказался максимально жестко, назвав произошедшее "настоящим вторжением".

Кризис вокруг Сеуты неожиданно перерос в громкий международный скандал внутри самого ЕС. Глава итальянского правительства Джорджия Мэлони резко отреагировала на события и пригрозила радикальными шагами, в том числе вероятной приостановкой действия Шенгенского соглашения по Испании. Она назвала инцидент "шокирующим" и добавила:

"Италия не собирается оставаться в стороне и молча наблюдать за процессом".

Такая риторика Рима вызвала мгновенное негодование в Мадриде. Глава Министерства иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес не замедлил ответить и безотлагательно вызвал итальянского посла для предоставления официальных объяснений по поводу ультимативных заявлений европейских партнеров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Совет Европейского Союза официально продлил режим временной защиты для граждан Украины еще на один год – теперь будет действовать до 4 марта 2028 года. Однако вместе с этим Брюссель утвердил и новые правила, которые коснутся части украинцев, впервые прибывающих в страны ЕС.