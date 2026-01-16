Раскол внутри ЕС: еще одна страна выступила категорически против переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что пока нет оснований для возобновления прямых переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом Браже сказала на совместной со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Риге.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По словам латвийского министра, сейчас Россия наоборот – заявляет, что готова довести до конца свои стратегические цели – то есть уничтожение Украины и создание угрозы Европе.

"Пока Россия не изменит свои действия, нет оснований для разговоров. Поэтому на данном этапе мы не ведем обсуждений по этому поводу ни между нами в Балтийском регионе, ни в других форматах. И до тех пор, пока Россия не изменит свои действия – не заявления, а именно реальные действия, мы не будем видеть оснований для предметных разговоров с ней", – акцентировала министр иностранных дел Латвии.

В то же время в определенный момент, когда это станет необходимым, Европа будет готова назначить переговорщика, заявила Браже.

"Мы будем готовы. Но сейчас очень сложно сказать, о чем вообще мог бы говорить такой специальный посланник", – добавила она.

Читайте также на портале "Комментарии" — Великобритания не поддерживает инициативы Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лондон считает, что Москва до сих пор не продемонстрировала реальной заинтересованности в прекращении войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает Politico.

По словам главы британского МИД, предложения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о дипломатическом восстановлении контактов с Кремлем выглядят преждевременными. Купер подчеркнула, что любые переговоры возможны лишь при наличии убедительных доказательств того, что Россия действительно стремится к миру.



