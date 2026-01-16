Раскол внутри ЕС: еще одна страна выступила категорически против переговоров с Путиным

Рубрики
Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что пока нет оснований для возобновления прямых переговоров с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом Браже сказала на совместной со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро пресс-конференции в Риге.
Переговоры. Фото: из открытых источников
По словам латвийского министра, сейчас Россия наоборот – заявляет, что готова довести до конца свои стратегические цели – то есть уничтожение Украины и создание угрозы Европе.
В то же время в определенный момент, когда это станет необходимым, Европа будет готова назначить переговорщика, заявила Браже.
