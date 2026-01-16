Розкол усередині ЄС: ще одна країна виступила категорично проти переговорів із Путіним

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що поки що немає підстав для поновлення прямих переговорів з Росією. Як передає портал "Коментарі", про це Браже сказала на спільній зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро прес-конференції у Ризі.
Переговори. Фото: з відкритих джерел
За словами латвійського міністра, зараз Росія навпаки – заявляє, що готова довести до кінця свої стратегічні цілі – тобто знищення України та створення загрози Європі.
У той же час, у певний момент, коли це стане необхідним, Європа буде готова призначити переговорника, заявила Браже.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Велика Британія не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо відновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лондон вважає, що Москва досі не продемонструвала реальної зацікавленості у припиненні війни проти України. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер, повідомляє Politico.
За словами глави британського МЗС, пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні про дипломатичне відновлення контактів з Кремлем виглядають передчасними. Купер наголосила, що будь-які переговори можливі лише за наявності переконливих доказів того, що Росія справді прагне миру.