Розкол усередині ЄС: ще одна країна виступила категорично проти переговорів із Путіним

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що поки що немає підстав для поновлення прямих переговорів з Росією. Як передає портал "Коментарі", про це Браже сказала на спільній зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро прес-конференції у Ризі.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За словами латвійського міністра, зараз Росія навпаки – заявляє, що готова довести до кінця свої стратегічні цілі – тобто знищення України та створення загрози Європі.

"Поки Росія не змінить свої дії, немає підстав для розмов. Тому на даному етапі ми не ведемо обговорень з цього приводу ні між нами в Балтійському регіоні, ні в інших форматах. І до тих пір, поки Росія не змінить свої дії — не заяви, а саме реальні дії, ми не бачитимемо підстав для предметних розмов з нею", — сказав він.

У той же час, у певний момент, коли це стане необхідним, Європа буде готова призначити переговорника, заявила Браже.

"Ми будемо готові. Але зараз дуже складно сказати, про що взагалі міг би говорити такий спеціальний посланець", – додала вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Велика Британія не підтримує ініціативи Франції та Італії щодо відновлення прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним. Лондон вважає, що Москва досі не продемонструвала реальної зацікавленості у припиненні війни проти України. Про це заявила Міністр закордонних справ Великобританії Іветт Купер, повідомляє Politico.

За словами глави британського МЗС, пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні про дипломатичне відновлення контактів з Кремлем виглядають передчасними. Купер наголосила, що будь-які переговори можливі лише за наявності переконливих доказів того, що Росія справді прагне миру.



