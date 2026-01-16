Лондон идет наперекор Парижу и Риму: что заявила Британия о диалоге с Путиным

Великобритания не поддерживает инициативы Франции и Италии о возобновлении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лондон считает, что Москва до сих пор не продемонстрировала реальной заинтересованности в прекращении войны против Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает Politico.

Великобритания. Фото: из открытых источников

По словам главы британского МИД, предложения президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони о дипломатическом восстановлении контактов с Кремлем выглядят преждевременными. Купер подчеркнула, что любые переговоры возможны лишь при наличии убедительных доказательств того, что Россия действительно стремится к миру.

"Нам нужны реальные сигналы и подтверждения того, что Путин готов к миру. На данный момент я этого не вижу", — отметила она.

Как пишет Politico, заявления Купер прозвучали на фоне растущих опасений в Брюсселе, что Европейский союз может оказаться на обочине переговорного процесса, если Соединенные Штаты возьмут на себя ведущую роль в потенциальных контактах с Москвой. При этом министр подчеркнула, что сегодня дипломатический центр тяжести находится на стороне Украины и ее ключевых партнеров.

По ее словам, Киев демонстрирует серьезную приверженность мирным инициативам вместе с США и при поддержке Европы, в частности в вопросе гарантий безопасности. Однако, добавила Купер, со стороны Кремля нет признаков готовности к диалогу или даже обсуждению условий прекращения войны.

В такой ситуации, считает глава британской дипломатии, давление на Россию не должно ослабевать. Напротив, его необходимо усиливать за счет дальнейших санкций и расширения военной помощи Украине.

"Параллельно с работой над мирными планами мы должны быть готовы увеличивать экономическое давление и продолжать военную поддержку Украины, чтобы усилить давление на Россию", — подытожила Купер.

