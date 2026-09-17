Зависимость от российских нефти и газа, которую годы питал Будапешт, превращается в серьезную угрозу для венгерской экономики. В то время как Вашингтон готовит новый строгий пакет "адских санкций" против покупателей энергоресурсов из РФ, венгерские политики экстренно ищут пути спасения и пытаются выпросить для себя персональные исключения.

Мартон Гайду

Поводом для беспокойства в Будапеште стал новый законопроект покойного американского сенатора Линдси Грэма. Документ предусматривает введение жестких "наказуемых" пошлин против стран, продолжающих закупать значительные объемы российского сырья, финансируя этим военную машину Кремля. Для Венгрии, которая до сих пор критически зависит от российских трубопроводов, принятие этого закона чревато экономическим шоком.

Глава комитета по иностранным делам венгерского парламента Мартон Гайду срочно отправился в Вашингтон, чтобы убедить представителей республиканского большинства в Палате представителей США не распространять действие санкций на Венгрию. По словам политика, в Будапеште осознают все опасности энергетической иглы Кремля и уже готовят детальный план диверсификации поставок. Однако до того момента, пока страна не найдет альтернативных источников, ей необходим американский "иммунитет".

"Я обратился к американским партнерам с просьбой вмешаться, чтобы Венгрия была освобождена от действия этого закона, а также чтобы США поддержали стремление нашей страны к диверсификации", – заявил Гайду по итогам встречи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на "адские санкции". Песков заявил об угрозе для мирных переговоров по Украине.