Розплата за нафту з РФ: Угорщина екстрено благає США про імунітет від "пекельних санкцій"

Залежність від російських нафти та газу, яку роками плекав Будапешт, перетворюється на серйозну загрозу для угорської економіки. У той час як Вашингтон готує новий суворий пакет "пекельних санкцій" проти покупців енергоресурсів з РФ, угорські політики екстрено шукають шляхи порятунку та намагаються випросити для себе персональні винятки.

Мартон Гайду

Приводом для занепокоєння в Будапешті став новий законопроєкт покійного американського сенатора Ліндсі Грема. Документ передбачає запровадження жорстких "каральних" мит проти країн, які продовжують закуповувати значні обсяги російської сировини, фінансуючи цим воєнну машину Кремля. Для Угорщини, яка досі критично залежить від російських трубопроводів, ухвалення цього закону загрожує економічним шоком.

Голова комітету з закордонних справ угорського парламенту Мартон Гайду терміново вирушив до Вашингтона, щоб переконати представників республіканської більшості в Палаті представників США не поширювати дію санкцій на Угорщину. За словами політика, у Будапешті усвідомлюють усі небезпеки енергетичної голки Кремля та вже готують детальний план щодо диверсифікації постачань. Проте до моменту, поки країна не знайде альтернативних джерел, їй необхідний американський "імунітет".

"Я звернувся до американських партнерів із проханням втрутитися, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб США підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації", — заявив Гайду за підсумками зустрічі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на "пекельні санкції". Пєсков заявив про загрозу для мирних переговорів щодо України.