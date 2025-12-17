Расширения ЕС за счет Украины не будет: какое решение протолкнул Будапешт

Венгрия, традиционно агитирующая другие страны ЕС против членства Украины в блоке, заблокировала ежегодное заявление ЕС о процессе расширения блока. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "DW".

Венгрия и ЕС. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не поддержало положительную оценку продвижения Украины на пути к евроинтеграции.

Датский министр по делам Европы Мари Бьерре отметила, что остальные страны ЕС подтвердили прогресс Украины в выполнении требований Брюсселя.

"26 государств-членов демонстрируют сильную поддержку Украине, а сама Украина выполняет свои обязательства", — сообщила Бьерре.

Она добавила, что формулировки в проекте заявления по Украине были "справедливыми и пропорциональными". Министр по делам Европы Германии Гунтер Крихбаум назвал действия Венгрии "все более деструктивными" и обвинил Будапешт в блокировании решений ЕС.

В материале говорится, что вето Венгрии означает, что Украина пока не может начать формальные переговоры по вступлению в ЕС. В то же время, продолжаются неформальные консультации по условиям членства, отметила Бьерре.

"Это дает Украине конкретные указания, как проводить реформы, каких результатов ожидает большинство государств-членов", — пояснила министр.

Она также выразила уверенность, что Киев смог бы добиться быстрого прогресса, если Венгрия снимет свое вето.

Кроме оценки Украины, заявление ЕС о расширении содержало анализ продвижения шести балканских стран, а также Турции, Молдовы и Грузии.

Согласно последнему анализу Еврокомиссии, наибольший прогресс в процессе вступления показала Черногория – страна может завершить переговоры до конца 2026 года, если сохранятся нынешние темпы реформ. Для Албании завершение переговоров прогнозируется до конца 2027 года.

