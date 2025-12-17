Розширення ЄС за рахунок України не буде: яке рішення проштовхнув Будапешт

Угорщина, яка традиційно агітує інші країни ЄС проти членства України в блоці, заблокувала щорічну заяву ЄС про процес розширення блоку. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "DW".

Журналісти зазначають, що уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана не підтримав позитивну оцінку просування України на шляху до євроінтеграції.

Данський міністр у справах Європи Марі Б'єрре зазначила, що решта країн ЄС підтвердила прогрес України у виконанні вимог Брюсселя.

"26 держав-членів демонструють сильну підтримку Україні, а сама Україна виконує свої зобов'язання", — повідомила Бьєрре.

Вона додала, що формулювання у проекті заяви щодо України були "справедливими та пропорційними". Міністр у справах Європи Німеччини Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини "деструктивнішими" і звинуватив Будапешт у блокуванні рішень ЄС.

У матеріалі йдеться, що вето Угорщини означає, що Україна поки що не може розпочати формальні переговори щодо вступу до ЄС. Водночас тривають неформальні консультації щодо умов членства, зазначила Б'єрре.

"Це дає Україні конкретні вказівки, як проводити реформи, на які результати очікує більшість держав-членів", — пояснила міністр.

Вона також висловила впевненість, що Київ зміг би досягти швидкого прогресу, якщо Угорщина зніме своє вето.

Крім оцінки України, заява ЄС про розширення містила аналіз просування шести балканських країн, а також Туреччини, Молдови та Грузії.

Згідно з останнім аналізом Єврокомісії, найбільший прогрес у процесі вступу показала Чорногорія – країна може завершити переговори до кінця 2026 року, якщо збережуться нинішні темпи реформ. Для Албанії завершення переговорів прогнозується до кінця 2027 року.

