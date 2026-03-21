Разведка РФ планировала инсценировать покушение на Орбана: СМИ узнали детали

Российская Служба внешней разведки могла рассматривать сценарий инсценированного покушения на премьер-министра Виктор Орбан, чтобы усилить его позиции накануне парламентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

По информации издания, тревога в российских структурах возникла на фоне снижения популярности Орбана. Во внутреннем документе, перехваченном спецслужбами, якобы предлагалось реализовать шаг, способный кардинально изменить ход кампании – организовать "покушение", которое переведет политическую повестку в эмоциональную плоскость.

Как утверждается, подобный инцидент должен был сместить фокус общественного внимания с экономических проблем на вопросы безопасности, стабильности и защиты государства. Такой подход, по оценке авторов документа, мог бы мобилизовать электорат и укрепить позиции действующей власти.

При этом никаких реальных попыток нападения на Орбана зафиксировано не было. Однако сама информация о подобном сценарии, как отмечают источники, свидетельствует о высокой заинтересованности Москвы в исходе выборов в Венгрии.

Официальной реакции Будапешта на публикацию не последовало. Пресс-секретарь премьера не прокомментировал ни возможное вмешательство России, ни содержание отчета. В Кремле же традиционно отвергли обвинения: пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал эти сведения дезинформацией.

На этом фоне в Венгрии уже наблюдается изменение риторики властей. Партия Орбана "Фидес" все чаще акцентирует внимание на внешних угрозах, включая энергетические риски и напряженность вокруг Украины, пытаясь отодвинуть на второй план внутренние экономические проблемы.

Эксперты считают, что подобная стратегия может свидетельствовать о попытке переформатировать избирательную кампанию в условиях снижения поддержки действующей власти.

