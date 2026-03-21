Розвідка РФ планувала інсценувати замах на Орбана: ЗМІ дізналися деталі

Російська Служба зовнішньої розвідки могла розглядати сценарій інсценованого замаху на прем'єр-міністра Віктора Орбана, щоб посилити його позиції напередодні парламентських виборів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на дані європейської розвідки.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

За інформацією видання, тривога у російських структурах виникла на тлі зниження популярності Орбана. У внутрішньому документі, перехопленому спецслужбами, нібито пропонувалося реалізувати крок, здатний кардинально змінити хід кампанії – організувати "замах", який переведе політичну повістку до емоційної площини.

Як стверджується, подібний інцидент мав усунути фокус громадської уваги з економічних проблем на питання безпеки, стабільності та захисту держави. Такий підхід, за оцінкою авторів документа, міг би мобілізувати електорат та зміцнити позиції чинної влади.

При цьому жодних реальних спроб нападу на Орбана не було зафіксовано. Однак сама інформація про подібний сценарій, як зазначають джерела, свідчить про високу зацікавленість Москви у результаті виборів в Угорщині.

Офіційної реакції Будапешта на публікацію не було. Прес-секретар прем'єра не прокоментував ні можливе втручання Росії, ні зміст звіту. У Кремлі традиційно відкинули звинувачення: прес-секретар Дмитро Пєсков назвав ці відомості дезінформацією.

На цьому тлі в Угорщині вже спостерігається зміна риторики влади. Партія Орбана "Фідес" все частіше наголошує на зовнішніх загрозах, включаючи енергетичні ризики та напруженість навколо України, намагаючись відсунути на другий план внутрішні економічні проблеми.

Експерти вважають, що подібна стратегія може свідчити про спробу переформатувати виборчу кампанію за умов зниження підтримки чинної влади.

