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Реакция стран ЕС на эмбарго украинского зерна: кто поддерживает Украину

Украина подаст в суд ВТО через решение Венгрии, Словакии и Польши блокировать украинское зерно. Большинство стран ЕС определились на чьей стороне.

сегодня, 17:07
Автор:
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Slava Kot
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Большинство стран Европейского Союза в споре по поводу украинского зерна выступает на стороне Еврокомиссии. Таким образом, страны будут настаивать отменить эмбарго, которое хотят продлить Польша, Венгрия и Словакия. 

Реакция стран ЕС на эмбарго украинского зерна: кто поддерживает Украину

Страны ЕС поддерживают Украину в зерновом скандале. Фото из открытых источников

Запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию длился до 15 сентября. Однако три страны, а именно Венгрия, Словакия и Польша объявили, что продолжат запрет на украинские товары и заявили о том, чтобы Еврокомиссия рассмотрела это решение.


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Пока известно, что большинство стран ЕС склоняются к украинской позиции и настаивают снять эмбарго украинского зерна. К примеру, министр сельского хозяйства Испании заявил, что такие действия партнеров являются нарушением законодательства.

"Тот факт, что любая страна вводит односторонние меры против единого рынка, не отвечает законодательству ЕС", – сказал Луис Планас Пучадес.

Поддержала стремление Украины подать в суд ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию министр сельского хозяйства Финляндии Сарри Эссая. Она заявила, что нужно придерживаться международных обязательств. 

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен указала, что эмбарго на украинское зерно не будет продолжаться. А премьер-министр Болгарии Николай Денков назвал "террористами" тех фермеров, которые хотят выйти на протесты из-за снятия запрета на украинское зерно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр сельского хозяйства Роберт Телус пригрозил Украине, что Польша не согласится на присоединение Украины к Европейскому Союзу, пока не будет решен зерновой вопрос.

Также "Комментарии" писали, что, несмотря на критику ЕС, Польша пошла на решительный шаг, который не поддерживает Украина.



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