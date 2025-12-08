Рубрики
Кравцев Сергей
Провал переговоров Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляен с премьер-министром Бельгии относительно использования замороженных российских активов, к сожалению, вполне логичен. Потому что Бельгия не намерена самостоятельно нести возможное бремя ответственности в этом вопросе и она совершенно очевидно хочет этого избежать. Такое мнение высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.
Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, при этом страны Европейского Союза не имеют какого-либо консенсуса по этому вопросу. И то, что мы видим на поверхности, позицию Венгрии и Словакии – это только верхушка айсберга.
Евгений Магда отмечает, что в любом случае наше бюджетное планирование остается бюджетным планированием мирного времени. Эксперт отмечает, что это очень большая проблема, потому что мы требуем от наших партнеров помощи, а им не показываем, что наша экономика переходит на военные рельсы.
