Репарационного кредита не будет: о чем говорит позиция ЕС и устоит ли Украина

Провал переговоров Фридриха Мерца и Урсулы фон дер Ляен с премьер-министром Бельгии относительно использования замороженных российских активов, к сожалению, вполне логичен. Потому что Бельгия не намерена самостоятельно нести возможное бремя ответственности в этом вопросе и она совершенно очевидно хочет этого избежать. Такое мнение высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, при этом страны Европейского Союза не имеют какого-либо консенсуса по этому вопросу. И то, что мы видим на поверхности, позицию Венгрии и Словакии – это только верхушка айсберга.

"Я уверен, что внутри Европейского Союза есть не одна страна, которая смотрит на ситуацию аналогичным образом, просто сейчас не обнародует свою позицию, потому что для этих стран, например, дополнительные обязательства в несколько миллиардов долларов или евро будут достаточно неприятны по меньшей мере для бюджета. Для Украины это тоже сигнал о том, что нужно оптимизировать государственные финансы, поскольку два года подряд имели дыру в бюджете для финансирования потребностей Министерства обороны из-за того, что кто-то из чиновников думал, что война закончится уже соответственно в 23 или в 24-м году", – отметил эксперт.

Евгений Магда отмечает, что в любом случае наше бюджетное планирование остается бюджетным планированием мирного времени. Эксперт отмечает, что это очень большая проблема, потому что мы требуем от наших партнеров помощи, а им не показываем, что наша экономика переходит на военные рельсы.

"Это методологически очень большая ошибка и, когда у нас сохраняются финансы на то, чтобы использовать и обеспечивать деньгами какие-то "хотелки" для принятия бюджета, то, я думаю, ничего удивительного в этой проблеме нет и так она будет в принципе существовать и дальше", — констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейская комиссия предлагает создать новый механизм экстренного кредитования для Украины на сумму 210 млрд евро, который должен финансироваться за счет доходов от замороженных российских активов. Как сообщает рейтинговое издание "Politico", основное бремя гарантий в этой программе будет возложено на три крупнейших экономики ЕС – Германию, Францию и Италию.



