Репараційного кредиту не буде: про шо говорить позиція ЄС і чи встоїть Україна

Провал переговорів Фрідріха Мерца і Урсули фон дер Ляєн з прем'єр-міністром Бельгії стосовно використання заморожених російських активів, на жаль, є цілком логічним. Тому що Бельгія не має намірів самостійно нести можливий тягар відповідальності у цьому питанні і вона цілком очевидно хоче цього уникнути. Таку думку висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважив, при цьому країни Європейського Союзу не мають якогось консенсусу з цього питання. І те, що ми бачимо на поверхні позицію Угорщини та Словаччини – це тільки верхівка айсбергу.

"Я впевнений, що всередині Європейського Союзу є не одна країна яка дивиться на ситуацію аналогічним чином, просто зараз не оприлюднює свою позицію, бо для цих країн, наприклад, додаткові зобов'язання у кілька мільярдів доларів чи євро будуть достатньо неприємними щонайменше для бюджету. Для України це теж сигнал про те, що треба оптимізовувати державні фінанси, оскільки ми два роки поспіль мали дірку у бюджеті для фінансування потреб Міністерства оборони через те, що хтось з урядовців думав, що війна закінчиться вже відповідно в 23 чи в 24-му році", – зазначив експерт.

Євген Магда наголошує, у будь-якому випадку наше бюджетне планування залишається бюджетним плануванням мирного часу. Експерт наголошує, що це дуже велика проблема, тому що ми вимагаємо від наших партнерів допомоги, а їм не показуємо, що наша економіка переходить на воєнні рейки.

"Це методологічно дуже велика помилка і, коли у нас зберігаються фінанси на те, щоб використовувати і забезпечувати грошима якісь "хотєлки" для ухвалення бюджету, то, я думаю, нічого дивного у цій проблемі немає і так вона буде в принципі існувати і надалі", – констатував експерт.

