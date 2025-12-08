Рубрики
Кравцев Сергей
Провал переговорів Фрідріха Мерца і Урсули фон дер Ляєн з прем'єр-міністром Бельгії стосовно використання заморожених російських активів, на жаль, є цілком логічним. Тому що Бельгія не має намірів самостійно нести можливий тягар відповідальності у цьому питанні і вона цілком очевидно хоче цього уникнути. Таку думку висловив директор Інституту світової політики, політичний експерт Євген Магда.
Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважив, при цьому країни Європейського Союзу не мають якогось консенсусу з цього питання. І те, що ми бачимо на поверхні позицію Угорщини та Словаччини – це тільки верхівка айсбергу.
Євген Магда наголошує, у будь-якому випадку наше бюджетне планування залишається бюджетним плануванням мирного часу. Експерт наголошує, що це дуже велика проблема, тому що ми вимагаємо від наших партнерів допомоги, а їм не показуємо, що наша економіка переходить на воєнні рейки.
