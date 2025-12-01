"Решающая неделя": в ЕС заявили о ключевом этапе мирных переговоров по Украине

В Европейском Союзе считают, что текущая неделя может стать определяющей для дипломатических усилий, направленных на установление справедливого мира в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны в Брюсселе.

Кая Каллас. Фото из открытых источников

По словам Каллас, в международной дипломатии наблюдается заметное оживление, а результаты переговоров, в том числе произошедших в США, могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии ситуации.

"Это может быть решающей неделей для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но я сегодня буду об этом говорить с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел", — заявила Каллас.

Известно, что украинский министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Брюссель лично, чтобы присоединиться к обсуждению пакета поддержки Украины. В повестке дня Совета ЕС стоят два ключевых вопроса: дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и наращивание собственных оборонных способностей Евросоюза.

Каллас подчеркнула, что поводов для оптимизма пока немного, ведь Россия демонстрирует нежелание двигаться к миру. По ее словам, именно поэтому союзники должны сосредоточиться на том, чтобы Украина получила достаточно ресурсов и поддержки для сдерживания агрессора.

"Понятно, что Россия не желает мира, и поэтому мы должны сделать Украину как можно сильнее. Я верю, что украинцы постоят за себя", — добавила главная дипломат ЕС.

