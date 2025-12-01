logo

BTC/USD

86709

ETH/USD

2837.22

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС "Решающая неделя": в ЕС заявили о ключевом этапе мирных переговоров по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Решающая неделя": в ЕС заявили о ключевом этапе мирных переговоров по Украине

Кая Каллас заявила, что текущая неделя может стать решающей для дипломатии в вопросе установления мира в Украине.

1 декабря 2025, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Европейском Союзе считают, что текущая неделя может стать определяющей для дипломатических усилий, направленных на установление справедливого мира в Украине. Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны в Брюсселе.

"Решающая неделя": в ЕС заявили о ключевом этапе мирных переговоров по Украине

Кая Каллас. Фото из открытых источников

По словам Каллас, в международной дипломатии наблюдается заметное оживление, а результаты переговоров, в том числе произошедших в США, могут сыграть важную роль в дальнейшем развитии ситуации.

"Это может быть решающей неделей для дипломатии. Вчера мы слышали, что переговоры в Америке были тяжелыми, но продуктивными. Мы еще не знаем результатов, но я сегодня буду об этом говорить с министром обороны Украины, а также с министром иностранных дел", — заявила Каллас.

Известно, что украинский министр обороны Денис Шмыгаль прибыл в Брюссель лично, чтобы присоединиться к обсуждению пакета поддержки Украины. В повестке дня Совета ЕС стоят два ключевых вопроса: дальнейшее укрепление обороноспособности Украины и наращивание собственных оборонных способностей Евросоюза.

Каллас подчеркнула, что поводов для оптимизма пока немного, ведь Россия демонстрирует нежелание двигаться к миру. По ее словам, именно поэтому союзники должны сосредоточиться на том, чтобы Украина получила достаточно ресурсов и поддержки для сдерживания агрессора.

"Понятно, что Россия не желает мира, и поэтому мы должны сделать Украину как можно сильнее. Я верю, что украинцы постоят за себя", — добавила главная дипломат ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Флориде состоялась встреча украинской и американской делегаций по условиям предложенного мирного соглашения США.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали новую "красную линию" для мирного соглашения с Россией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/12/1/7226041/
Теги:

Новости

Все новости