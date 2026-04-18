Результаты соцопроса шокировали: хотят ли большинство британцев обратно в ЕС

Спустя почти десятилетие после референдума о выходе из ЕС настроения в Великобритании резко изменились. Согласно исследованию организации Best for Britain, большинство граждан теперь поддерживает возвращение страны в Европейский Союз. Анализ данных опубликовало издание The Guardian.

Европейский Союз.

По результатам опроса, 53% британцев выступают за полное восстановление членства. При этом идея объединяет сторонников разных политических сил. Среди избирателей Лейбористская партия возвращение в ЕС поддерживают 83%, среди сторонников либерал-демократов – 84%, а у "зеленых" — 82%.

Даже среди электората Консервативная партия Великобритании почти 40% готовы пересмотреть позицию, что свидетельствует о растущем разочаровании последствиями Brexit.

Одной из ключевых причин такого сдвига называют экономические трудности. После выхода из ЕС страна все дальше отходит от европейских норм: с 2020 года зафиксированы расхождения по 76 важным регуляциям в сфере торговли и стандартов. Это усложняет работу бизнеса и усиливает административную нагрузку.

Британские компании сталкиваются с растущей бюрократией, а попытки правительства упростить процедуры пока не дают ощутимого эффекта. При этом Лондон зачастую вынужден учитывать европейские правила, не имея возможности влиять на их формирование.

Социолог Джон Кертис во время презентации результатов в Вестминстере заявил, что расчеты властей устарели и не отражают реальных настроений общества. По его словам, игнорирование последствий Brexit лишь усиливает общественное раздражение.

Эксперты предупреждают: если Лейбористская партия не предложит четкой стратегии по отношениям с ЕС, она рискует потерять поддержку прогрессивного электората уже на ближайших выборах.

