Результати соцопитування шокували: чи хочуть більшість британців назад до ЄС

Майже через десятиліття після референдуму про вихід з ЄС настрої у Великій Британії різко змінилися. Згідно з дослідженням організації Best for Britain, більшість громадян тепер підтримує повернення країни до Європейського Союзу. Аналіз даних опублікувало видання The Guardian.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За результатами опитування 53% британців виступають за повне відновлення членства. При цьому ідея поєднує прихильників різних політичних сил. Серед виборців Лейбористська партія повернення до ЄС підтримують 83%, серед прихильників ліберал-демократів – 84%, а "зелені" — 82%.

Навіть серед електорату Консервативна партія Великобританії майже 40% готові переглянути позицію, що свідчить про розчарування, що зростає, наслідками Brexit.

Однією із ключових причин такого зсуву називають економічні труднощі. Після виходу з ЄС країна все далі відходить від європейських норм: з 2020 року зафіксовано розбіжності щодо 76 важливих регуляцій у сфері торгівлі та стандартів. Це ускладнює роботу бізнесу та посилює адміністративне навантаження.

Британські компанії стикаються з зростаючою бюрократією, а спроби уряду спростити процедури поки що не дають відчутного ефекту. При цьому Лондон часто змушений враховувати європейські правила, не маючи змоги впливати на їхнє формування.

Соціолог Джон Кертіс під час презентації результатів у Вестмінстері заявив, що розрахунки влади застаріли та не відображають реальних настроїв суспільства. За його словами, ігнорування наслідків Brexit лише посилює суспільне роздратування.

Експерти попереджають: якщо Лейбористська партія не запропонує чіткої стратегії відносин з ЄС, вона ризикує втратити підтримку прогресивного електорату вже на найближчих виборах.

