logo_ukra

BTC/USD

77153

ETH/USD

2409.31

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.77

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Результати соцопитування шокували: чи хочуть більшість британців назад до ЄС
commentss НОВИНИ Всі новини

Результати соцопитування шокували: чи хочуть більшість британців назад до ЄС

Навіть консерватори змінюють позицію: розчарування економікою та бюрократією штовхає до перегляду історичного рішення

18 квітня 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Майже через десятиліття після референдуму про вихід з ЄС настрої у Великій Британії різко змінилися. Згідно з дослідженням організації Best for Britain, більшість громадян тепер підтримує повернення країни до Європейського Союзу. Аналіз даних опублікувало видання The Guardian.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

За результатами опитування 53% британців виступають за повне відновлення членства. При цьому ідея поєднує прихильників різних політичних сил. Серед виборців Лейбористська партія повернення до ЄС підтримують 83%, серед прихильників ліберал-демократів – 84%, а "зелені" — 82%.

Навіть серед електорату Консервативна партія Великобританії майже 40% готові переглянути позицію, що свідчить про розчарування, що зростає, наслідками Brexit.

Однією із ключових причин такого зсуву називають економічні труднощі. Після виходу з ЄС країна все далі відходить від європейських норм: з 2020 року зафіксовано розбіжності щодо 76 важливих регуляцій у сфері торгівлі та стандартів. Це ускладнює роботу бізнесу та посилює адміністративне навантаження.

Британські компанії стикаються з зростаючою бюрократією, а спроби уряду спростити процедури поки що не дають відчутного ефекту. При цьому Лондон часто змушений враховувати європейські правила, не маючи змоги впливати на їхнє формування.

Соціолог Джон Кертіс під час презентації результатів у Вестмінстері заявив, що розрахунки влади застаріли та не відображають реальних настроїв суспільства. За його словами, ігнорування наслідків Brexit лише посилює суспільне роздратування.

Експерти попереджають: якщо Лейбористська партія не запропонує чіткої стратегії відносин з ЄС, вона ризикує втратити підтримку прогресивного електорату вже на найближчих виборах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Великобританія входить у гру: де Лондон різко нарощує сили.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/politics/2026/apr/17/half-britons-support-rejoining-eu-10-years-brexit-vote
Теги:

Новини

Всі новини