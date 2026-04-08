Великобритания вступает в игру: где Лондон резко наращивает силы

Великобритания существенно усилила свое военное присутствие на Ближнем Востоке, развернув авиацию и флот для защиты собственных сил и союзников на фоне обострения ситуации безопасности.

Истребители Typhoon из Королевских ВВС Великобритании. Фото: из открытых источников

По данным Army Recognition со ссылкой на Минобороны страны, истребители Typhoon Королевских ВВС и вертолеты Wildcat Королевского флота уже более пяти недель непрерывно выполняют задачи противовоздушной обороны. Такая продолжительность сделки является одной из самых больших за последние годы.

Миссии охватывают сразу несколько ключевых локаций – Кипр, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. Основная задача состоит в прикрытии британских военных объектов и обеспечении безопасности партнеров в регионе, где напряженность растет.

Кроме авиации в операции задействованы современные системы борьбы с беспилотниками, радиолокационные комплексы и многоуровневая противовоздушная оборона. Морской компонент усиливает эсминец HMS Dragon, а также дополнительные воздушные платформы.

В Лондоне подчеркивают, что такое скоординированное присутствие значительно повышает возможности контроля воздушного пространства и быстрого реагирования на потенциальные угрозы. В то же время, это демонстрирует способность Британии одновременно действовать сразу в нескольких стратегических регионах.

Развертывание также укрепляет интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны в районе Персидского залива и восточного Средиземноморья – зоне, которая остается одной из самых нестабильных в мире.

