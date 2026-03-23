Результаты выборов в Словении: кто побеждает и что это значит для Украины

Правящее Движение Свобода во главе с Робертом Голобом побеждает на парламентских выборах в Словении с минимальным отрывом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты после подсчёта всех голосов.

В Словении прошли парламентские выборы.

По данным ЦИК, партия Голоба набрала 28,54%, тогда как её главный оппонент – Словенская демократическая партия во главе с Янезом Яншею получила 28,17%. Разница оказалась минимальной, что сразу поставило вопрос о будущей конфигурации власти.

Согласно распределению мандатов, "Движение Свобода" получает 29 мест в парламенте, а СДП – 28. Однако для формирования большинства необходимо не менее 46 голосов, поэтому Голобу придётся вести переговоры о коалиции.

Ожидается, что к правящей силе могут присоединиться лево-зелёные (5 мандатов) и социал-демократы (6). Ключевую роль сыграет партия "Демократы" (6 мест) во главе с Анже Логаром, который уже заявил о готовности к переговорам как с Голобом, так и с Яншей.

В случае объединения этих сил коалиция сможет получить необходимые 46 мандатов, однако переговоры обещают быть сложными, а будущее правительства – нестабильным.

Несмотря на политическую турбулентность, Словения при Голобе сохраняет устойчивую поддержку Украины. Любляна последовательно поддерживает решения ЕС в пользу Киева, поставляет вооружение, участвует в разминировании и гуманитарных инициативах. Эксперты считают, что в случае сохранения власти Голоба этот курс, вероятно, останется неизменным.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп публично поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов, призвав к его уверенной победе. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.



