Результати виборів у Словенії: хто перемагає і що це означає для України

Правлячий рух Свобода на чолі з Робертом Голобом перемагає на парламентських виборах у Словенії з мінімальним відривом. Про це свідчать попередні результати після підрахунку всіх голосів.

У Словенії відбулися парламентські вибори.

За даними ЦВК, партія Голоба набрала 28,54%, тоді як її головний опонент – Словенська демократична партія на чолі з Янезом Яншею отримала 28,17%. Різниця виявилася мінімальною, що одразу порушило питання про майбутню конфігурацію влади.

Згідно з розподілом мандатів, "Рух Свобода" отримує 29 місць у парламенті, а СДП – 28. Однак для формування більшості необхідно не менше 46 голосів, тому Голобу доведеться вести переговори про коаліцію.

Очікується, що до правлячої сили можуть приєднатися ліво-зелені (5 мандатів) та соціал-демократи (6). Ключову роль відіграє партія "Демократи" (6 місць) на чолі з Анже Логаром, який уже заявив про готовність до переговорів як із Голобом, так і з Яншею.

У разі об'єднання цих сил коаліція зможе отримати необхідні 46 мандатів, проте переговори обіцяють бути складними, а майбутнє уряду – нестабільним.

Незважаючи на політичну турбулентність, Словенія за Голобу зберігає стійку підтримку України. Любляна послідовно підтримує рішення ЄС на користь Києва, постачає озброєння, бере участь у розмінуванні та гуманітарних ініціативах. Експерти вважають, що у разі збереження влади Голоба цей курс, напевно, залишиться незмінним.

