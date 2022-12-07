РФ должна выплатить Сбербанку более 1 млрд долларов: что известно о победе Украины в международном суде

Верховный суд во Франции отменил решение Апелляционного суда Парижа и оставил в силе решение, которое принял Международный Арбитраж по взысканию с России 1,1 миллиарда долларов в пользу Сбербанка. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на страницу замминистра юстиции Украины Ирины Мудрой.

Замминистра юстиции Украины сообщила, что Сбербанк выиграл суд по делу об ущербе, который России нанесла, захватив Крым. Речь идет об 1,1 млрд долларов, процентах за захват активов на территории полуострова. Верховный суд Франции стал на сторону украинской стороны.

"Тридцать тысяч страниц, доказывающих незаконность экспроприации инвестиций Сбербанка, которые находились в Крыму. 76 килограммов в шести коробках. Каждая страница доказывает конкретные факты нарушения международного права и подтверждает, что Сбербанк имеет право на справедливую компенсацию", — написала Ирина Мудрая.

Она также заявила, что России также нужно заплаты проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до времени фактической компенсации. А это около 100 тысяч долларов каждый день. Чиновница рассказала, что российская сторона не участвовала в производстве и вообще пыталась отложить принудительное исполнение решения.

"Это очередное послание всему миру, что справедливость побеждает примитивную грубую силу и беспредел", — подчеркнула Ирина Мудрая.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Генассамблея ООН приняла новую резолюцию по Крыму . В Генеральной ассамблее ООН поддержали проект резолюции по правам человека во временно оккупированном Крыму. Как он утверждает, Генеральная Ассамблея ООН, поддерживая документ, осуждает то, что Россия использует Крым как плацдарм, проводя полномасштабную агрессию против Украины и для того, чтобы незаконно осуществить аннексию Херсона и Запорожья.