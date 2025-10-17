РФ потеряет еще больше денег: какое решение для Украины готовит ЕС

Европейский Союз рассматривает возможность расширения инициативы по использованию замороженных российских активов. К уже заблокированным 140 миллиардам евро Брюссель может добавить еще около 25 миллиардов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Politico".

Замороженные активы России. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что Европейский Союз собирается использовать наличную стоимость замороженных государственных активов России на сумму 140 миллиардов евро для финансирования мегакредита Украине. Но Европейская комиссия все еще хочет большего.

Сейчас, как известно, основная часть замороженных активов находится в финансовом депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии. Но дополнительные 25 миллиардов евро лежат на частных банковских счетах по всему блоку, и исполнительный орган ЕС хочет обсудить использование этих средств также для выдачи кредитов Киеву.

"Следует рассмотреть вопрос о том, можно ли распространить инициативу по репарационному кредиту на другие заблокированные активы в пределах ЕС", — говорится в документе, который Комиссия распространила среди столиц ЕС накануне пятничной встречи послов по этому вопросу.

В документе подчеркивается, что юридическая возможность распространения подхода к Репарационному кредиту на такие активы не была детально оценена, однако такая оценка должна быть проведена до принятия решения о дальнейших шагах.

В документе изложены "принципы разработки" инициативы по репарационному кредиту Украине, которая будет вынесена на обсуждение перед саммитом ЕС в Брюсселе на следующей неделе.

Ожидается, что лидеры ЕС проведут широкое обсуждение инициативы и призовут Комиссию представить предложение по кредиту. Чиновники ЕС ожидают, что законопроект будет принят быстро и послужит платформой для дальнейших переговоров по финансовой инженерии, необходимой для его функционирования.

Сообщается, что министры финансов обсудят законопроект на следующей встрече в ноябре.

