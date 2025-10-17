РФ втратить ще більше грошей: яке рішення для України готує ЄС

Європейський Союз розглядає можливість розширення ініціативи щодо використання заморожених російських активів. До вже заблокованих 140 мільярдів євро Брюссель може додати ще близько 25 мільярдів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Politico".

Заморожені активи РФ. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що Європейський Союз збирається використати готівкову вартість заморожених державних активів Росії на суму 140 мільярдів євро для фінансування мегакредиту Україні. Але Європейська комісія все ще хоче більшого.

Наразі, як відомо, основна частина заморожених активів знаходиться у фінансовому депозитарії Euroclear, що базується у Бельгії. Але додаткові 25 мільярдів євро лежать на приватних банківських рахунках по всьому блоку і виконавчий орган ЄС хоче обговорити використання цих коштів також для видачі кредитів Києву.

"Слід розглянути питання про те, чи можна поширити ініціативу щодо репараційного кредиту на інші заблоковані активи в межах ЄС", – йдеться в документі, який Комісія розповсюдила серед столиць ЄС напередодні п’ятничної зустрічі послів з цього питання.

У документі наголошується, що юридична можливість поширення підходу до Репараційного кредиту на такі активи не була детально оцінена, однак така оцінка має бути проведена до ухвалення рішення щодо подальших кроків.

У документі викладено "принципи розробки" ініціативи щодо репараційного кредиту Україні, яка буде винесена на обговорення перед самітом ЄС у Брюсселі наступного тижня.

Очікується, що лідери ЄС проведуть широке обговорення ініціативи та закликають Комісію подати пропозицію щодо кредиту. Чиновники ЄС очікують, що законопроект буде ухвалено швидко і послужить платформою для подальших переговорів щодо фінансової інженерії, необхідної для його функціонування.

Повідомляється, що міністри фінансів обговорять законопроект на наступній зустрічі у листопаді.

Читайте також на порталі "Коментарі" — позиція Європи змінилася: що тепер кажуть у ЄС про заморожені росактиви для України.



