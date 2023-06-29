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Риск импортировать нестабильность: Дания призывает не ослаблять правила вступления Украины в ЕС

Дания призывает не опускать уровень стандартов Европейского Союза по вступлению Украины в ЕС.

сегодня, 11:30
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призывает не идти на уступки Евросоюзу по членству Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Риск импортировать нестабильность: Дания призывает не ослаблять правила вступления Украины в ЕС

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Фото из открытых источников

По словам главы МИД Дании, Европейский Союз рискует "импортировать нестабильность", если позволит "опускать планку" с точки зрения коррупции и демократии для членства Украины в ЕС. Ларс Лёкке Расмуссен объясняет, что Дания в целом поддерживает Украину, Грузию, Молдову и другие страны в их стремлении присоединиться к Евросоюзу, однако, по его словам, "геополитические обстоятельства" не должны стать оправданием для устранения и затягивания необходимых реформ.


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"Если вы не завершите процесс реформ перед тем, как вступить, тогда может возникнуть риск замедления в будущем. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность", – говорит Ларс Лёкке Расмуссен.

Министр иностранных дел Дании считает, что Украина может иметь особое отношение, но оно должно быть в качестве дополнительной помощи от ЕС, чтобы украинское правительство смогло быстрее поднять уровень до стандартов Европейского Союза.

"Мы хотим инвестировать, мы хотим помогать, мы хотим быть максимально положительными и помогать некоторым, по возможности, но мы не можем опустить планку", — указывает Расмуссен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД России Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета из Москвы в Вашингтон.

Также "Комментарии" писали, что Евросоюз отреагировал на российский ракетный удар по Краматорску.



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Источник: https://www.ft.com/content/3374e390-29ea-4cf0-9a03-c168d1b5614a
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