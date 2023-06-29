Риск импортировать нестабильность: Дания призывает не ослаблять правила вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен призывает не идти на уступки Евросоюзу по членству Украины в ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Financial Times.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен. Фото из открытых источников

По словам главы МИД Дании, Европейский Союз рискует "импортировать нестабильность", если позволит "опускать планку" с точки зрения коррупции и демократии для членства Украины в ЕС. Ларс Лёкке Расмуссен объясняет, что Дания в целом поддерживает Украину, Грузию, Молдову и другие страны в их стремлении присоединиться к Евросоюзу, однако, по его словам, "геополитические обстоятельства" не должны стать оправданием для устранения и затягивания необходимых реформ.

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"Если вы не завершите процесс реформ перед тем, как вступить, тогда может возникнуть риск замедления в будущем. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность", – говорит Ларс Лёкке Расмуссен.

Министр иностранных дел Дании считает, что Украина может иметь особое отношение, но оно должно быть в качестве дополнительной помощи от ЕС, чтобы украинское правительство смогло быстрее поднять уровень до стандартов Европейского Союза.

"Мы хотим инвестировать, мы хотим помогать, мы хотим быть максимально положительными и помогать некоторым, по возможности, но мы не можем опустить планку", — указывает Расмуссен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД России Мария Захарова объяснила ситуацию с вылетом российского самолета из Москвы в Вашингтон.

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