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Риски для свободы СМИ: ЕС выразил обеспокоенность польским законопроектом

Законопроект оказывает существенное влияние на свободу прессы, что вызвало беспокойство в ЕС

20 декабря 2021, 15:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Европейский Союз заявил в понедельник, 20 декабря, что польский закон, который, по словам критиков, имеет целью заглушить новостной канал, который критикует правительство, создает серьезные риски для свободы и плюрализма СМИ. Об этом сообщает Reuters.

Риски для свободы СМИ: ЕС выразил обеспокоенность польским законопроектом

Люди принимают участие в митинге в знак протеста против принятого польским парламентом законопроекта о СМИ - Reuters

Законодательство, неожиданно прошедшее через парламент в пятницу, 17 декабря, ужесточит правила по иностранной собственности на медиа, в частности, повлияет на способность действовать телеканалу TVN24, принадлежащему американской медиа-компании Discovery.

"Мы с беспокойством следим за последними событиями", – сказал представитель Европейской комиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

Европейская комиссия заявила, что будет внимательно следить за происходящим в Польше, поскольку закон может привести к принудительным изменениям в структуре собственности медиакомпаний.

"Голосование, состоявшееся в пятницу, оказывает дополнительное давление на медиа-сектор Польши. Это может привести к ограничению свободы СМИ в Польше, где медиа-ландшафт уже страдает от растущей политизации", — сказал спикер Европейской комиссии.

Правящая националистическая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) уже давно заявляла, что иностранные медиа-группы обладают слишком большой властью в стране и искажают общественные дебаты.

Критики утверждают, что меры против иностранных медиа-групп являются частью все более авторитарной повестки дня, что привело к ссоре Варшавы с Брюсселем по поводу прав ЛГБТ и судебных реформ.

Как сообщали ранее, поляки устроили общенациональные протесты, в том числе многотысячный митинг возле президентского дворца, требуя от главы государства наложить вето на закон, который, по их мнению, ограничивает свободу СМИ.


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Источник: https://www.reuters.com/business/media-telecom/eu-voices-concern-over-polish-media-bill-impact-press-freedom-2021-12-20/
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