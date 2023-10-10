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Россия может совершить нападение на страны Балтии: эксперт сделал заявление

Кулик не считает сценарий нападения РФ на страны Балтии маловероятным

сегодня, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Недавно украинский президент Владимир Зеленский сказал, что, если дать РФ до 2028 года возможность восстанавливать уничтоженный военный потенциал, государство-агрессорка сможет начать не только новое военное вторжение на Украину, но и напасть на страны Балтии. – Латвию, Литву и Эстонию.

Россия может совершить нападение на страны Балтии: эксперт сделал заявление

Угроза нападения существует и для остальных соседей РФ (фото из открытых источников)

Как утверждает глава Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик, РФ может совершить военное нападение, – информирует Униан.


"Я думаю, что это тот сценарий, который, как асимметричный шаг, Россия может осуществить, чтобы нанести удар Западу и заставить его к переговорам, признание своего исключительного статуса империи", — заявил Кулик.

Эксперт не считает, что реализация агрессивного сценария маловероятно. "Я бы не сказал. В 2019 году маловероятной называли и атаку России на Украину", – отметил он.

Страны Балтии имеют общую границу с Россией, Литва граничит с Калининградской областью. Все три страны входят в Североатлантический альянс (НАТО). Представители властей Латвии, Литвы и Эстонии после начала полномасштабной российской войны в Украине не раз высказывали опасения по поводу возможной агрессии РФ.

При этом руководитель Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы при необходимости обеспечить защиту территорий Эстонии, Литве и Латвии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ получили секретные планы Кремля по контролю стран Балтии. LRT, Delfi Estonia, Expressen, Kyiv Independent и ряд других изданий получили конфиденциальные стратегические документы, раскрывшие планы кремля усилить свое влияние в Литве, Латвии и Эстонии.

Секретные материалы свидетельствуют об основных намерениях Москвы относительно Балтийских стран: помешать строить военные базы НАТО, уменьшить силу демократических правительств, расширить влияние русской культуры и языка, а также укрепить организации, имеющие прокремлевские взгляды.



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Источник: https://www.unian.ua/war/zniziti-dinamiku-nadannya-dopomogi-ukrajini-zaraz-ce-faktichno-pidigrati-rf-dlya-vidnovlennya-jiji-viyskovogo-potencialu-politolog-vitaliy-kulik-12419388.html
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