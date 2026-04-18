Россия нашла нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии

Внеочередные парламентские выборы в Болгарии, назначенные на 19 апреля, приобретают геополитическое значение на фоне попыток Москвы восстановить влияние в Европейский Союз. Как сообщает The Washington Post, Россия может активизировать вмешательство, чтобы компенсировать ослабление позиций после поражения Виктора Орбана.

Румен Радев.

В центре внимания политик Румен Радев, которого аналитики считают лояльным Кремлю и главным претендентом на пост премьера. По данным мониторинговой компании Sensika Technologies, соцсети буквально заполнили публикации в его поддержку: активность с хештегом #rumenradev в десятки раз превышает показатели конкурентов, включая партию ГЕРБ.

Эксперты и представители разведки опасаются, что за этой активностью стоит организованная кампания влияния. Бывший посол Болгарии в России Илиян Василев прямо заявил: Москва стремится найти нового союзника в ЕС, который частично заменит Венгрию.

Дополнительные подозрения вызывает и поддержка Радева со стороны бывших военных, имеющих связи с российскими структурами. Сам политик ранее выступал против помощи Украине и за восстановление отношений с Москвой, что усиливает опасения европейских партнеров.

В ответ власти Болгарии усиливают меры безопасности. В сотрудничестве с Европейская комиссия создано специальное подразделение для противодействия внешнему вмешательству, а контроль за онлайн-пространством и процессом голосования ужесточается.

Несмотря на высокие рейтинги новой коалиции "Прогрессивная Болгария", аналитики сомневаются, что страна сможет стать "второй Венгрией". По словам политолога Ивана Крастева, даже в случае победы Радеву придется формировать коалицию, что ограничит его влияние.

Тем не менее, эксперты предупреждают: даже частичное усиление пророссийских сил способно усложнить принятие решений в ЕС и усилить внутренние противоречия. Для Москвы это может стать не победой, но важным инструментом давления на европейское единство.

