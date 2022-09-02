Россия прекратит поставку газа странам, которые установят ограничения на цены

2 сентября политические лидеры Кремля начали говорить о том, что РФ перестанет продавать нефть странам, которые решат установить какое-либо ограничение на цену российских энергоресурсов, в частности, в этот перечень входит нефть и газ. Россияне говорят, что такое решение дестабилизирует рынок нефти в мире.

ЕС планирует установить ограничение цены на российскую нефть. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Песков сказал прямо, что Россия не будет давать нефть тем, кто установит ограничение цен на российские нефтяные продукты.

"Мы просто не будем с ними сотрудничать на нерыночных принципах", – сказал Песков.

Министры финансов Большой семерки (G7) должны были встретиться в пятницу удаленно и согласовать планы по ограничению цен на закупку российской нефти. Главная цель таких мер – уменьшить доходы Российской Федерации, ведущей войну с Украиной.

Именно из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский Союз принял частичный запрет на нефть из России. По словам официальных лиц Брюсселя, такой шаг снизит экспорт российских энергопродуктов до 90% в государства ЕС, после того, как запрет полностью заработает.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что канцлер Германии выступил с заявлением о необходимом расширении ЕС. Немецкий политик назвал Украину и несколько других стран Европы необходимыми для вступления в ЕС. По словам Шольца, такое решение может спасти эти страны от российского неоимперского автократства.

Также "Комментарии" писали о Венгрии, которая блокирует выдачу макрофинансовой помощи для Украины в размере 5 млрд евро. Все остальные страны согласились с условиями кредитования Украины, даже Германия, которая сначала была против.

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