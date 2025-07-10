Россияне уже платят Украине за продолжение войны: какую сумму ЕС передал Киеву

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Кравцев Сергей
На счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников
ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).
В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.
Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.
Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.
Также издание "Комментарии" сообщало – у ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ.