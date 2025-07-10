logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Россияне уже платят Украине за продолжение войны: какую сумму ЕС передал Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне уже платят Украине за продолжение войны: какую сумму ЕС передал Киеву

ЕС предоставил Украине еще 1 млрд евро за счет российских активов

10 июля 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Россияне уже платят Украине за продолжение войны: какую сумму ЕС передал Киеву

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.

"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.

"Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины", — сказал Володин.

Также издание "Комментарии" сообщало – у ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости