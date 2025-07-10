На счета Украины поступил очередной транш в 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Замороженные активы РФ. Фото: из открытых источников

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 8 млрд евро.

"Средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 53,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России отреагировали информацию о том, что Британия передала Украине замороженные активы РФ. В частности, как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передача первых средств, обеспеченных доходами от замороженных российских активов, является грубым нарушением международного права.

"Передача Англией принадлежащих России средств Украине — грубое нарушение международного права. Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины", — сказал Володин.

Также издание "Комментарии" сообщало – у ЕС возникли большие трудности с поддержкой конфискации замороженных активов РФ.



