Русскоязычные в Финляндии провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией

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Slava Kot
13 января группа активистов "Нет рашизма в Финляндии" провела митинг в Хельсинки в поддержку финских властей, которые закрыли границу с Россией. Группа активистов состоит из россиян и русскоязычных, проживающих в Финляндии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финский ресурс Yle.
Финляндия закрыла границы для граждан РФ. Фото из открытых источников
Свою акцию группа "Нет рашизма в Финляндии" объясняет необходимостью поддержать безопасность для всех, кто проживает в Финляндии. Один из организаторов акции Илья Канатуш рассказал, что ему показалось некорректным, когда в Финляндии протестовали россияне за открытие границ с РФ от имени всех русскоязычных. По его словам, среди русскоязычных существуют разные группы, в том числе и те, кто не поддерживает политику режима Путина.
По мнению активиста, Россия пытается усилить свою пропаганду в Финляндии. По его словам, против Финляндии начались использовать приемы, которыми Россия пользовалась перед нападением на Украину, в частности о якобы геноциде россиян со стороны финнов и активном продвижении пропаганды против финского народа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты распространили шутку о выдаче повесток на улице в Польше как правдивую информацию.
Также "Комментарии" писали о финнах, которые забрали у россиян поезда. В Москве свирепствуют из-за такой ситуации.
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