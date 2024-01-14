Русскоязычные в Финляндии провели митинг в поддержку закрытия границы с Россией

13 января группа активистов "Нет рашизма в Финляндии" провела митинг в Хельсинки в поддержку финских властей, которые закрыли границу с Россией. Группа активистов состоит из россиян и русскоязычных, проживающих в Финляндии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на финский ресурс Yle.



Финляндия закрыла границы для граждан РФ. Фото из открытых источников

Свою акцию группа "Нет рашизма в Финляндии" объясняет необходимостью поддержать безопасность для всех, кто проживает в Финляндии. Один из организаторов акции Илья Канатуш рассказал, что ему показалось некорректным, когда в Финляндии протестовали россияне за открытие границ с РФ от имени всех русскоязычных. По его словам, среди русскоязычных существуют разные группы, в том числе и те, кто не поддерживает политику режима Путина.

"Я выступаю не только против Путина, но и против российской идеологии в целом. У меня есть родственники в России, однако я полностью поддерживаю закрытие границ. Меня возмутило то, что организаторы протестов игнорируют первопричину происходящего, которая заключается в действиях России", – рассказал Канатуш.

По мнению активиста, Россия пытается усилить свою пропаганду в Финляндии. По его словам, против Финляндии начались использовать приемы, которыми Россия пользовалась перед нападением на Украину, в частности о якобы геноциде россиян со стороны финнов и активном продвижении пропаганды против финского народа.

"Финляндия очень мягко и цивилизованно принимает меры по закрытию границы. Мы хотим показать, что ее действия, возможно, даже слишком мягкие. В будущем, вероятно, со стороны России возможны еще более грубые провокации, и как финское правительство, так и общество должно быть к этому готово", — добавил Канатуш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты распространили шутку о выдаче повесток на улице в Польше как правдивую информацию.

Также "Комментарии" писали о финнах, которые забрали у россиян поезда. В Москве свирепствуют из-за такой ситуации.