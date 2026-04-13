С Орбана все только начинается: почему Путину пора волноваться

Произошедшее на выборах в Венгрии можно охарактеризовать фразой "первый пошел...". Дальше подобное ожидает других. Об этом рассказал политолог Владимир Горбач.

"Первым "ушли" Орбана, за ним последуют те, кто его поддерживал: Трамп, Вэнс, Натаньяху, Фицо, Бабиш, Вучич и, главное, Путин. С него следовало бы начать, но он с Си Цзиньпинем, как известно, планируют жить дольше... А какая жизнь политиков без власти? Особенно преступных политиков. Грустное. Отбывать наказание "до окончания века" (Кирилл о Путине)", – отметил эксперт.

Владимир Горбач отметил, что Виктор Орбан признал поражение, конечно, хорошо. Наверное, есть какой-то план Б. Это ведь не только его личное поражение. Это поражение всей его мафии в Венгрии и сети поддержки в мире. А служил он явно не интересам Венгрии, скорее наоборот. Любым интересам, российским, китайским, трампо-венсовским, только не венгерским и не европейским.

"Ведь венгерские интересы лежат в Европе, а не вне ее. Как и украинские. Дружить лучше с соседями...", – отметил политолог.

Согласно предварительным данным Национальной избирательной комиссии, после обработки 99% бюллетеней "Тиса" набирает 53,6% голосов. Правящая партия Фидеса получает 38,4%, а ультраправая сила Ми Хазанк – 5,8%. В парламент проходят лишь три политические силы, что подчеркивает резкую поляризацию избирателей.



