logo_ukra

BTC/USD

70933

ETH/USD

2191.39

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Угорщина на порозі політичного перевороту: скільки місць у парламенті отримає партія Мадяра
commentss НОВИНИ Всі новини

Угорщина на порозі політичного перевороту: скільки місць у парламенті отримає партія Мадяра

Петер Мадяр громить владу: «Тиса» отримує контроль над парламентом та змінює правила гри

13 квітня 2026, 07:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Угорщині формується нова політична реальність: опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром впевнено виходить на конституційну більшість за підсумками парламентських виборів.

Петер Мадяр. Фото: з відкритих джерел

Згідно з попередніми даними Національної виборчої комісії, після опрацювання 90% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців.

Незважаючи на відносну перевагу у відсотках, ключову роль відіграла виборча система країни. В Угорщині діє змішана модель із мажоритарними округами та перерозподілом голосів, що дозволяє переможцю значно посилити позиції у парламенті. Саме цей механізм забезпечив "Тисі" вирішальну перевагу.

За оцінками провідних угорських медіа, партія Мадяра отримує близько 138 мандатів. Для конституційної більшості необхідно 133 голоси, що означає повний контроль над законодавчим порядком денним і можливість вносити зміни до основного закону країни без коаліцій.

Партія "Фідес", яка довгі роки домінувала у політиці, може розраховувати лише на 55 депутатських місць, тоді як "Мі Хазанк" отримає близько 6 мандатів.

Підсумки голосування сигналізують про глибокий політичний перелом: Угорщина вперше за довгий час може перейти під контроль нової сили, здатної радикально змінити курс країни як у внутрішній, так і зовнішній політиці.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://vtr.valasztas.hu/ogy2026?filter=orszagos
Теги:

Новини

Всі новини