Угорщина на порозі політичного перевороту: скільки місць у парламенті отримає партія Мадяра

В Угорщині формується нова політична реальність: опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром впевнено виходить на конституційну більшість за підсумками парламентських виборів.

Згідно з попередніми даними Національної виборчої комісії, після опрацювання 90% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців.

Незважаючи на відносну перевагу у відсотках, ключову роль відіграла виборча система країни. В Угорщині діє змішана модель із мажоритарними округами та перерозподілом голосів, що дозволяє переможцю значно посилити позиції у парламенті. Саме цей механізм забезпечив "Тисі" вирішальну перевагу.

За оцінками провідних угорських медіа, партія Мадяра отримує близько 138 мандатів. Для конституційної більшості необхідно 133 голоси, що означає повний контроль над законодавчим порядком денним і можливість вносити зміни до основного закону країни без коаліцій.

Партія "Фідес", яка довгі роки домінувала у політиці, може розраховувати лише на 55 депутатських місць, тоді як "Мі Хазанк" отримає близько 6 мандатів.

Підсумки голосування сигналізують про глибокий політичний перелом: Угорщина вперше за довгий час може перейти під контроль нової сили, здатної радикально змінити курс країни як у внутрішній, так і зовнішній політиці.

