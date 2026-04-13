З Орбана все тільки починається: чому Путіну настав час хвилюватися

Те, що відбулося на виборах в Угорщині можна охарактеризувати фразою "перший пішов...". Далі подібне очікує інших. Про це розповів політолог Володимир Горбач.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Першим "пішли" Орбана, за ним підуть ті хто його підтримував: Трамп, Венс, Натаньяху, Фіцо, Бабіш, Вучич і, головне, Путін. З нього слід було б почати, але він із Сі Цзіньпінем, як відомо, планують жити довше... А, яке ж життя політиків без влади? Особливо, злочинних політиків. Сумне. Відбувати покарання "до скончанія вєка" (Кіріл про Путіна)", – зазначив експерт.

Володимир Горбач зауважив, те, що Віктор Орбан визнав поразку, звичайно, добре. Мабуть, має якийсь план Б. Адже це не лише його особиста поразка. Це поразка усієї його мафії в Угорщині і мережі підтримки в світі. А служив він явно не інтересам Угорщини, швидше навпаки. Будь-яким інтересам, російським, китайським, трампо-венсівським, тільки не угорським і не європейським.

"Бо угорські інтереси лежать в Європі, а не поза нею. Як і українські. Дружити краще із сусідами...", – зазначив політолог.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Відповідну посаду Володимир Зеленський розмістив у себе в соцмережах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – в Угорщині формується нова політична реальність: опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром впевнено виходить на конституційну більшість за підсумками парламентських виборів.

Згідно з попередніми даними Національної виборчої комісії, після опрацювання 99% бюлетенів "Тиса" набирає 53,6% голосів. Правляча партія Фідес отримує 38,4%, а ультраправа сила Мі Хазанк – 5,8%. У парламент проходять лише три політичні сили, що наголошує на різкій поляризації виборців.



