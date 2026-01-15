logo

«Самое время начать пить»: Каллас удивила заявлением, обратившись к депутатам

Кая Каллас с иронией отреагировала на глобальную нестабильность во время встречи с лидерами фракций Европарламента

15 января 2026, 08:35
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас позволила себе ироничный комментарий о текущей международной ситуации, заявив, что сейчас может быть "хороший момент, чтобы начать пить". Об этом Politico сообщили участники закрытой встречи Каллас с лидерами политических групп Европейского парламента.

Кая Каллас. Фото: из открытых источников

По словам источников издания, заявление прозвучало в неформальной части обсуждения, когда ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. При этом собеседники отмечают, что сами парламентарии признали: прошедший год сложно назвать счастливым из-за масштабных глобальных потрясений.

Как уточняют участники встречи, Каллас подчеркнула, что не является поклонницей алкоголя, однако на фоне того, что происходит в мире, нынешний момент может стать исключением. Высказывание было воспринято как эмоциональная реакция и своеобразная форма черного юмора на фоне накопившихся международных кризисов.

Комментарии главы дипломатии ЕС прозвучали в период усиления тревог в Европе и за ее пределами. В частности, обсуждаются риски возможных шагов президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии, продолжающиеся массовые протесты против исламистского режима в Иране, недавняя операция США в Венесуэле, а также затяжные вооруженные конфликты в Украине и секторе Газа.

Источники Politico отмечают, что слова Каллас отражают общее настроение в европейских политических кругах, где все чаще признают: начало нового года не принесло ожидаемого облегчения, а мировая повестка остается крайне напряженной и непредсказуемой.

Читайте также на портале "Комментарии" — немецким СМИ стало известно, что Берлин на этой неделе отправит передовую группу военных в Гренландию. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".




Источник: https://www.politico.eu/article/eu-chief-diplomat-kaja-kallas-state-world-means-time-start-drinking/
