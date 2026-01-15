«Найкращий час почати пити»: Каллас здивувала заявою, звернувшись до депутатів

Глава дипломатії Європейського союзу Кая Каллас дозволила собі іронічний коментар про поточну міжнародну ситуацію, заявивши, що зараз може бути "хорошим моментом, щоб почати пити". Про це Politico повідомили учасники закритої зустрічі Каллас із лідерами політичних груп Європейського парламенту.

Кая Каллас. Фото: з відкритих джерел

За словами джерел видання, заява прозвучала у неформальній частині обговорення, коли провідні депутати Європарламенту почали вітати один одного з Новим роком. При цьому співрозмовники зазначають, що самі парламентарі визнали: минулий рік важко назвати щасливим через масштабні глобальні потрясіння.

Як уточнюють учасники зустрічі, Каллас наголосила, що не є шанувальницею алкоголю, проте на тлі того, що відбувається у світі, нинішній момент може стати винятком. Висловлювання було сприйнято як емоційна реакція і своєрідна форма чорного гумору на тлі міжнародних криз, що накопичилися.

Коментарі голови дипломатії ЄС пролунали у період посилення тривог у Європі та за її межами. Зокрема, обговорюються ризики можливих кроків президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, масові протести проти ісламістського режиму в Ірані, нещодавня операція США у Венесуелі, а також затяжні збройні конфлікти в Україні та секторі Газа.

Джерела Politico зазначають, що слова Каллас відображають загальний настрій у європейських політичних колах, де все частіше визнають: початок нового року не приніс очікуваного полегшення, а світовий порядок денний залишається вкрай напруженим і непередбачуваним.

