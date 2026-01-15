Жесткий сигнал Трампу: куда Мерц отправляет войска

Немецким СМИ стало известно, что Берлин на этой неделе отправит передовую группу военных в Гренландию. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Войска Германии. Фото: из открытых источников

Несколько собеседников издания отметили, что сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера, их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Сейчас офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад могут внести немецкие вооруженные силы в рамках совместной миссии армий ЕС.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон недвусмысленно дал понять администрации США, что его страна будет вместе с Данией в случае готовности американских войск силой отобрать Гренландию, вокруг которой в последнее время столько споров и рассуждений. Париж объявил о готовности участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии, которые организует Дания, первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что французский войска примут участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии.

По его словам, операция получила название "Арктическая выносливость", а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения.

Макрон уточнил, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.

