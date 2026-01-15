logo

Жесткий сигнал Трампу: куда Мерц отправляет войска
Жесткий сигнал Трампу: куда Мерц отправляет войска

Германия на этой неделе отправит военных в Гренландию

15 января 2026, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Немецким СМИ стало известно, что Берлин на этой неделе отправит передовую группу военных в Гренландию. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild".

Жесткий сигнал Трампу: куда Мерц отправляет войска

Войска Германии. Фото: из открытых источников

Несколько собеседников издания отметили, что сначала будет отправлена передовая группа из нескольких сотрудников Бундесвера, их миссия может начаться уже в четверг, 15 января.

Сейчас офицеры и логисты должны выяснить, какой вклад могут внести немецкие вооруженные силы в рамках совместной миссии армий ЕС.

Стоит отметить, что президент Франции Эммануэль Макрон недвусмысленно дал понять администрации США, что его страна будет вместе с Данией в случае готовности американских войск силой отобрать Гренландию, вокруг которой в последнее время столько споров и рассуждений. Париж объявил о готовности участвовать в совместных учениях НАТО в Гренландии, которые организует Дания, первые подразделения уже направлены к месту проведения.

Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что французский войска примут участие в совместных военных учениях, организованных Данией в Гренландии. 

По его словам, операция получила название "Арктическая выносливость", а первые французские подразделения уже в пути к месту проведения. 

Макрон уточнил, участие Франции направлено на укрепление сотрудничества с союзниками по НАТО и обеспечение безопасности в арктическом регионе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходимо контролировать Гренландию из соображений национальной безопасности. Мол в этом случае целесообразность дальнейшего существования НАТО как мощного оборонного Альянса. Об этом глава Белого дома написал в социальных сетях.




Источник: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/deutschland-schickt-soldaten-nach-groenland-6967ddcd587b0b1176afc001
