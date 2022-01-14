Санкции ЕС в действии: России дали еще полгода, чтобы убрать свои войска из Украины

Как передает портал "Комментарии", Европейский Союз продлили действие антироссийских экономических санкций еще на 6 месяцев. Главная причина, почему официальный Брюссель не готов снять или ослабить санкционное давление на Москву заключается в том, что Россия отказывается выполнять часть Минских соглашений, под которыми подписалась.

Флаг ЕС и РФ. Фото: из открытых источников

Впервые экономические санкции были введены 31 июля 2014 года. С того времени они постоянно продлевались. Теперь их вновь страны ЕС будут пересматривать 31 июля 2022 года. Решение о продлении санкции против России было единогласно поддержано всеми странами-членами ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Россию перейти к выполнению своей части сделки, чтобы Минские соглашения были воплощены в реальность.

Также против России действуют другие ограничительные меры, которые вызваны аннексией России Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью проанализировали возможность введения санкций США против президента РФ Путина и всей верхушки Кремля. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала называет возможность США ввести санкции очень серьезным шагом. Единственное, что беспокоит это то, что санкции против Путина немного запоздалые. Если бы они были введены раньше, то вполне может быть не пришлось бы сейчас иметь ту ситуацию, которая сложилась сегодня, когда Москва продолжает свое давление против Украины. По словам Балы, заявление США о готовности ввести санкции очень важно не столько тем, что санкции могут быть введены против Путина, сколько тем, что они могут быть введены против его окружения. Люди в окружении хозяина Кремля могут побояться терять свои активы, потому постараются его отговорить от нападения на Украину.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!