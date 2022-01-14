logo

BTC/USD

42160.73

ETH/USD

3227.82

LTC/USD

139.39

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.09

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Санкции ЕС в действии: России дали еще полгода, чтобы убрать свои войска из Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Санкции ЕС в действии: России дали еще полгода, чтобы убрать свои войска из Украины

Заявление о продлении санкций размещено на официальном сайте Европейского совета

сегодня, 14:42
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", Европейский Союз продлили действие антироссийских экономических санкций еще на 6 месяцев. Главная причина, почему официальный Брюссель не готов снять или ослабить санкционное давление на Москву заключается в том, что Россия отказывается выполнять часть Минских соглашений, под которыми подписалась.

Санкции ЕС в действии: России дали еще полгода, чтобы убрать свои войска из Украины

Флаг ЕС и РФ. Фото: из открытых источников

Впервые экономические санкции были введены 31 июля 2014 года. С того времени они постоянно продлевались. Теперь их вновь страны ЕС будут пересматривать 31 июля 2022 года. Решение о продлении санкции против России было единогласно поддержано всеми странами-членами ЕС.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Россию перейти к выполнению своей части сделки, чтобы Минские соглашения были воплощены в реальность.

Также против России действуют другие ограничительные меры, которые вызваны аннексией России Крыма.

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты в эксклюзивном интервью проанализировали возможность введения санкций США против президента РФ Путина и всей верхушки Кремля. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала называет возможность США ввести санкции очень серьезным шагом. Единственное, что беспокоит это то, что санкции против Путина немного запоздалые. Если бы они были введены раньше, то вполне может быть не пришлось бы сейчас иметь ту ситуацию, которая сложилась сегодня, когда Москва продолжает свое давление против Украины. По словам Балы, заявление США о готовности ввести санкции очень важно не столько тем, что санкции могут быть введены против Путина, сколько тем, что они могут быть введены против его окружения. Люди в окружении хозяина Кремля могут побояться терять свои активы, потому постараются его отговорить от нападения на Украину.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!