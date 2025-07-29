Санкции против РФ: для кого ЕС внезапно решил сделать исключение

Европейский Союз разрешил транзит казахстанского угля через российские порты, несмотря на действующие санкции против России. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Решение принято после переговоров в рамках 18-го пакета санкций ЕС. Оно предусматривает возможность использования определенных российских портов для транзита угля, добытого исключительно на территории Казахстана. При этом обращается внимание на тот момент, что владельцами грузов не могут быть резиденты подсанкционных стран, а порты можно применять только для транзита, погрузки и отправки.

Казахстан традиционно экспортировал уголь в ЕС через балтийский порт Усть-Луга, однако в феврале 2025 года шестнадцатый пакет санкций ЕС запретил любые операции с рядом российских портов, что создало угрозу для казахстанского экспорта.

ЕС является основным рынком сбыта для казахстанского угля: в 2022-2024 годах его доля составляла 45-54% от общего экспорта. В январе-мае 2025 года объемы экспорта в ЕС сократились до 1,6 млн тонн (38,5% от общего объема), однако Казахстан рассчитывает, что новое решение поможет восстановить показатели.

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