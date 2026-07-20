Санкции против России трещат по швам: страны ЕС начали шокировать заявлениями

В Европейском Союзе усиливаются разногласия вокруг очередного пакета санкций против России. Все больше государств требуют специальных исключений для собственного бизнеса, что ставит под угрозу эффективность новых ограничительных мер. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС, непосредственно участвующих в переговорах.

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

По их словам, европейские правительства все чаще оценивают санкционные инициативы не с политической, а с экономической точки зрения.

Один из собеседников издания признал, что прежний принцип безусловной поддержки санкционного давления постепенно уступает место прагматичным расчетам. Если раньше главным аргументом была солидарность с Украиной, то теперь многие столицы стремятся минимизировать потери национальных компаний.

Самые острые споры развернулись вокруг отдельных отраслей экономики. Так, Греция требует сохранить возможность перевозки российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным FT, запрет прежде всего ударил бы по греческой судоходной компании Dynagas, которая после начала полномасштабной войны продолжила транспортировку российского СПГ.

Одновременно Германия и Португалия выступают против ограничений на импорт российской рыбы, объясняя это интересами собственных перерабатывающих предприятий. Франция и Италия предлагают смягчить инициативу по запрету выдачи виз российским военным, а Австрия вновь настаивает на размораживании около двух миллиардов евро российских активов для компенсации потерь банка Raiffeisen.

По словам европейских дипломатов, масштабы требований об исключениях стали рекордными. Они предупреждают, что, если каждая страна будет добиваться собственных послаблений, очередной пакет санкций рискует потерять реальную силу и превратиться лишь в символический политический документ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США вызревает консенсус против Путина: станет ли закон Грэма точкой невозврата.



