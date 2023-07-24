Сделали новое предложение: в ООН призвали Кремль вернуться к "зерновому соглашению"

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к "зерновому соглашению" после того, как он сделал Кремлю новое предложение. Об этом сообщает Askanews .

"Я призываю Россию вернуться к реализации Черноморской инициативы в соответствии с моим последним предложением", — заявил генеральный секретарь.

По его словам, сегодня Россия и Украина обеспечивают ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности по всему миру.

Гутерреш заявил, что со своей стороны подтверждает, что поддерживает обеспечение доступа на рынки всего мира продовольствия, удобрений как из Украины, так и из России. Таким образом, продовольственная безопасность якобы будет "обеспечена для всех".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин озвучил свою версию, почему РФ вышла из зерновой сделки . Россия приняла решение выйти из "зернового соглашения", поскольку оно якобы не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в странах Африки, Азии и Латинской Америки, которые считаются одними из самых бедных на Земле. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", обнародованной Кремлем.

В статье Путин говорит, что Москва сначала дала согласие на участие в зерновом соглашении, чтобы не допустить проблем с нехваткой продовольствия в странах Африки, Азии и Латинской Америки.

Однако зерновое соглашение, по версии российского диктатора, "беззастенчиво использовалось исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса". По информации Путина, за время действия соглашения более 70% экспортируемых из Украины грузов были направлены в страны, граждане которых имеют средний и высокий уровень достатка. В то время как ряд стран, таких как Эфиопия, Судан, Сомали, Йемен и Афганистан, которые должны получить украинское зерно в первую очередь, получили только 3% продовольствия из Украины.



