Сделают больше, чем обещали. Стало известно, сколько снарядов получат ВСУ от Чехии

Глава министерства иностранных дел Чехии Ян Липовский сообщил, что в рамках инициативы страны по закупке боеприпасов Украина может получить до 1,5 миллиона снарядов.

Снаряды для Украины

По словам Липавского, чешская инициатива, предполагающая закупку 800 тысяч снарядов для Украины за пределами Европейского Союза, уже показывает свои результаты.

Министр сообщил, что чешская инициатива уже помогает Украине эффективнее вести боевые действия, поскольку Силы обороны уверены в том, что будут иметь свежие боеприпасы.

При этом глава МИДа отказался уточнять, сколько времени понадобится для поставок снарядов на передовую. Впрочем, Липавский добавил, что Украина может получить больше боеприпасов, чем планировалось изначально.

"Мы можем сделать гораздо больше, чем было первоначально объявлено"

, – подчеркнул министр иностранных дел, указав на 1,5 миллиона снарядов как потенциальный объем поставок для Украины.

В то же время Липовский отметил, что инициатива Чехии недостаточна для поддержки Украины и финансирование первых поставок боеприпасов следует проводить до их отправки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что президент Чехии Петер Павел положил начало инициативе , которая работает над тем, чтобы закупать для Вооруженных сил Украины необходимые снаряды. К этой инициативе присоединились около двух десятков стран, которые выделили средства на закупку боеприпасов для Сил обороны.

По предварительной информации, первую партию снарядов Силы обороны получат в начале июня. При этом известно, что ВСУ очень нужны снаряды на фронте. Одно время военные откровенно говорили о "снарядном голоде" на фронте.