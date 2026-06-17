Секрет раскрыт: Джорджа Мэлони на саммите G7 сделала откровенное признание



















Кулуары саммита G7 превратились в площадку для обсуждения здорового образа жизни. Во время неформального общения глава итальянского правительства Джорджа Мэлони поделилась с коллегами личной победой над вредной привычкой. Видео этого оживленного диалога появилось в мировых медиа .

Джорджа Мелони. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Лидеры стран ожидали прибытия остальных участников встречи, среди которых были президенты США, Франции и Украины. Именно в этот момент итальянский премьер откровенно рассказала, что уже около месяца не касается сигарет.





"Мое утро теперь стартует исключительно с чашки кофе, — поделилась Джорджа Мэлони, отвечая на вопрос коллег о ее новой рутине, — хотя раньше я обязательно совмещала этот ритуал с курением".

Такое признание вызвало живой интерес среди присутствующих. Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен искренне порадовалась за коллегу, а другие политики отнеслись к новости с юмором. Тема оказалась настолько цепкой, что глава британского правительства Кир Стармер решил узнать подобный опыт у главы Европейского совета Антониу Кошты.

"Я завязал с этим еще двадцать один год назад", — с улыбкой ответил Антониу Кошта.

Ранее Джорджа Мэлони не скрывала своей зависимости и даже шутила, что табак помогает ей искать общий язык на международных мероприятиях. Однако не все лидеры одобряли такое поведение. Например, осенью 2025 года во время международного саммита в Египте турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган открыто сделал итальянцы замечания по сигаретам.

"Я полностью согласна с критикой, — эмоционально отреагировала тогда Мэлони, парируя замечания Эрдогана, — но ведь я точно не намерен никого убивать".

Похоже, что после лет критики и разговоров премьер Италии все же сделала окончательный выбор в пользу здоровья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Премьер-министр Италии Джорджа Мэлони заявила о распространении в интернете фейковых изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Речь идет о дипфейках деликатного характера, которые, по ее словам, могут вводить в заблуждение и представляют серьезную угрозу для общества.



