В мережі поширили ШІ-діпфейки з Мелоні делікатного характеру (ФОТО)

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про поширення в інтернеті фейкових зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про дипфейки делікатного характеру, які, за її словами, можуть вводити в оману та становлять серйозну загрозу для суспільства.

Джорджа Мелоні. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Джорджа Мелоні на платформі X повідомила, що в соцмережах активно розповсюджуються підроблені фото, які видають за справжні. Вона наголосила, що ці зображення є прикладом небезпечного використання сучасних технологій для маніпуляцій та атак на репутацію.

"Я мушу визнати, що той, хто їх створив, принаймні в доданому випадку, також суттєво мене покращив. Але факт лишається фактом: аби лише атакувати й вигадувати брехню, нині використовують справді будь-що. Питання, однак, виходить за межі мене. Діпфейки — це небезпечний інструмент, бо вони можуть обманювати, маніпулювати й вражати будь-кого", — пише Мелоні.

За її словами, вона може себе захистити від таких діпфейків, однак багато інших людей нездатні на це. Мелоні стверджує, що повинно діяти завжди правило перевірки перед тим, як поширити недостовірну інформацію: "Бо сьогодні це трапляється зі мною, а завтра може статися з будь-ким".

ШІ-діпфейки з Мелоні. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Частина депутатів в Італії висловила підтримку Мелоні та закликала посилити законодавчий захист від онлайн-маніпуляцій, особливо у випадках, коли мішенню стають публічні особи.

