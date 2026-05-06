Головна Новини Світ Італія В мережі поширили ШІ-діпфейки з Мелоні делікатного характеру (ФОТО)
В мережі поширили ШІ-діпфейки з Мелоні делікатного характеру (ФОТО)

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні попередила про небезпеку діпфейків після поширення її фейкових зображень у мережі.

6 травня 2026, 14:00
Slava Kot

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про поширення в інтернеті фейкових зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про дипфейки делікатного характеру, які, за її словами, можуть вводити в оману та становлять серйозну загрозу для суспільства.

Джорджа Мелоні. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Джорджа Мелоні на платформі X повідомила, що в соцмережах активно розповсюджуються підроблені фото, які видають за справжні. Вона наголосила, що ці зображення є прикладом небезпечного використання сучасних технологій для маніпуляцій та атак на репутацію.

"Я мушу визнати, що той, хто їх створив, принаймні в доданому випадку, також суттєво мене покращив. Але факт лишається фактом: аби лише атакувати й вигадувати брехню, нині використовують справді будь-що. Питання, однак, виходить за межі мене. Діпфейки — це небезпечний інструмент, бо вони можуть обманювати, маніпулювати й вражати будь-кого", — пише Мелоні.

За її словами, вона може себе захистити від таких діпфейків, однак багато інших людей нездатні на це. Мелоні стверджує, що повинно діяти завжди правило перевірки перед тим, як поширити недостовірну інформацію: "Бо сьогодні це трапляється зі мною, а завтра може статися з будь-ким".

ШІ-діпфейки з Мелоні. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Частина депутатів в Італії висловила підтримку Мелоні та закликала посилити законодавчий захист від онлайн-маніпуляцій, особливо у випадках, коли мішенню стають публічні особи.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у 2024 році Джорджа Мелоні вимагала відшкодування за порновідео з її обличчям.

Також "Коментарі" писали, що російський пропагандист Соловйов в істериці та з лайкою накинувся на Мелоні. Прем'єр-міністерка Італії різко відповіла.



Джерело: https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2051672420440764626
