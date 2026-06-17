Секрет розкрито: Джорджа Мелоні на саміті G7 зробила відверте зізнання



















Кулуари саміту G7 перетворилися на майданчик для обговорення здорового способу життя. Під час неформального спілкування очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні поділилася з колегами особистою перемогою над шкідливою звичкою. Відео цього жвавого діалогу з'явилося у світових медіа.

Джорджа Мелоні. Фото: x.com/GiorgiaMeloni

Лідери країн чекали на прибуття решти учасників зустрічі, серед яких були президенти США, Франції та України. Саме у цей момент італійська прем'єрка відверто розповіла, що вже близько місяця не торкається цигарок.





"Мій ранок тепер стартує виключно з філіжанки кави, — поділилася Джорджа Мелоні, відповідаючи на запитання колег про її нову рутину, — хоча раніше я обов'язково поєднувала цей ритуал із курінням".

Таке зізнання викликало жвавий інтерес серед присутніх. Керівниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн щиро пораділа за колегу, а інші політики поставилися до новини з гумором. Тема виявилася настільки чіпкою, що очільник британського уряду Кір Стармер вирішив дізнатися про подібний досвід у голови Європейської ради Антоніу Кошти.

"Я зав'язав із цим ще двадцять один рік тому", — з усмішкою відповів Антоніу Кошта.

Раніше Джорджа Мелоні не приховувала своєї залежності та навіть жартувала, що тютюн допомагає їй шукати спільну мову на міжнародних заходах. Проте не всі лідери схвалювали таку поведінку. Наприклад, восени 2025 року під час міжнародного саміту в Єгипті турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган відкрито зробив італійці зауваження через цигарки.

"Я повністю згодна з критикою, — емоційно відреагувала тоді Мелоні, парируючи зауваження Ердогана, — але ж я точно не маю наміру нікого вбивати".

Схоже, що після років критики та розмов прем'єрка Італії все ж таки зробила остаточний вибір на користь здоров'я.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила про поширення в інтернеті фейкових зображень, створених за допомогою штучного інтелекту. Йдеться про дипфейки делікатного характеру, які, за її словами, можуть вводити в оману та становлять серйозну загрозу для суспільства.



