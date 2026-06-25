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Секретный чат с Зеленским: против Урсулы фон дер Ляен начали расследование

ЕС начал расследование по Урсуле фон дер Ляен из-за отказа предоставить доступ к закрытому чату с Зеленским

25 июня 2026, 12:05
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Slava Kot

В Европейском Союзе возник новый скандал о прозрачности власти после того, как против президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен инициировали расследование из-за закрытого группового чата с участием президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров.

Секретный чат с Зеленским: против Урсулы фон дер Ляен начали расследование

Урсула фон дер Ляен и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Как сообщает Berliner Zeitung, Европейский омбудсмен Тереза Анжинью открыла производство после того, как Еврокомиссия отказалась предоставить доступ к соответствующей переписке, сославшись на риски для международных отношений.

По данным европейских медиа, в неформальной цифровой группе могли участвовать Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони, премьер Великобритании Кир Стармер и Урсула фон дер Ляен. Официального подтверждения содержания разговоров нет, однако в СМИ предполагают, что речь шла о координации поддержки Украины, согласовании позиций европейских столиц и возможном взаимодействии с США.

Толчком к делу стал запрос журналистов-расследователей из Нидерландов, требовавших доступа к переписке. В Брюсселе отказали журналистам и объяснили, что обнародование может навредить дипломатическим отношениям ЕС. Именно этот отказ и послужил основанием для вмешательства омбудсмена Терезы Анжинью. Однако расследование касается не содержания сообщений, а принципиального вопроса: должны ли такие цифровые коммуникации считаться официальными документами, доступными общественности.

Как отмечает Berliner Zeitung, это не первый случай, когда фон дер Ляен попадает в скандал из-за непрозрачных коммуникаций. Ранее она фигурировала по делу "Pfizergate", которое связано с SMS-перепиской во время переговоров о закупке вакцин против коронавируса. Издание отмечает, что дело рассматривается как тест для европейских институций: могут ли лидеры использовать закрытые цифровые каналы для переговоров и одновременно оставаться в рамках правил прозрачности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Радослав Сикорский объяснил, почему Польша заинтересована во вступлении Украины в ЕС на примере Франции и Германии.



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Источник: https://www.berliner-zeitung.de/article/geheimer-chat-mit-selenskyj-eu-ombudsfrau-ermittelt-von-der-leyen-10124237
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