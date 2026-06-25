Секретний чат з Зеленським: проти Урсули фон дер Ляєн розпочали розслідування

У Європейському Союзі виник новий скандал щодо прозорості влади після того, як проти президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн ініціювали розслідування через закритий груповий чат за участі президента України Володимира Зеленського та низки європейських лідерів.

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Berliner Zeitung, Європейський омбудсмен Тереза Анжинью відкрила провадження після того, як Єврокомісія відмовилася надати доступ до відповідного листування, пославшись на ризики для міжнародних відносин.

За даними європейських медіа, у неформальній цифровій групі могли брати участь Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Великої Британії Кір Стармер та Урсула фон дер Ляєн. Офіційного підтвердження змісту розмов немає, однак у ЗМІ припускають, що йшлося про координацію підтримки України, узгодження позицій європейських столиць та можливу взаємодію зі США.

Поштовхом до справи став запит журналістів-розслідувачів із Нідерландів, які вимагали доступу до листування. У Брюсселі відмовили журналістам та пояснили, що оприлюднення може нашкодити дипломатичним відносинам ЄС. Саме ця відмова і стала підставою для втручання омбудсмена Терези Анжинью. Однак розслідування стосується не змісту повідомлень, а принципового питання: чи повинні такі цифрові комунікації вважатися офіційними документами, доступними громадськості.

Як зазначає Berliner Zeitung, це не перший випадок, коли фон дер Ляєн потрапляє в скандал через непрозорі комунікації. Раніше вона фігурувала у справі "Pfizergate", яка пов’язана із SMS-листуванням під час переговорів про закупівлю вакцин проти коронавірусу. Видання зауважує, що справу розглядають як тест для європейських інституцій: чи можуть лідери використовувати закриті цифрові канали для переговорів і водночас залишатися в межах правил прозорості.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Радослав Сікорський пояснив, чому Польща зацікавлена у вступі України в ЄС на прикладі Франції та Німеччини.