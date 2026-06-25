Сікорський пояснив, чому Польща зацікавлена у вступі України в ЄС на прикладі Франції та Німеччини

Польща зацікавлена у вступі України до Європейського Союзу, оскільки прагне мати стабільних і демократичних сусідів по обидва боки. Про це заявив віцепрем’єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, який зауважив, що розширення ЄС насамперед стосується миру і безпеки в Європі.

Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

Радослав Сікорський під час виступу на YES Dinner Discussion у Гданську розповів, чому Польща зацікавлена у вступі України в ЄС. За його словами, європейська інтеграція історично створювалася як механізм запобігання війнам на континенті.

"Європейський Союз у своїй суті є мирним процесом. Йдеться про те, щоб не допустити повторення кошмарів минулого", — сказав очільник польського МЗС.

Сікорський нагадав, що інтеграція після Другої світової війни почалася не між союзниками, а між колишніми ворогами Францією та Німеччиною, які століттями вели війни. За його словами, саме контроль над стратегічними ресурсами, зокрема вугіллям і сталлю, став основою майбутньої Європейської спільноти.

Польський політик навів приклад історичного конфлікту за Ельзас і Лотарингію, де протягом століть змінювалися кордони і тривали війни. Порівнюючи історичний досвід, Сікорський наголосив, що відносини Польщі та України значно менш конфліктні, ніж у випадку західноєвропейських держав у минулому.

"І після 2000 років різанини кордон знаходиться там, де він був 2000 років тому, – на Рейні. Тож питання полягає в тому, для чого була вся ця різанина? Історія між нашими країнами набагато багатша, ніж одна жахлива етнічна чистка та різанина", — сказав Сікорський говорячи про Волинську трагедію та додав, що Україна та Польща кілька разів воювали на одному боці і разом подолали турків, росіян, монголів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній прем'єр Польщі Лєшек Міллер заявив, що Україна програє війну проти Росії через Бандеру.

Також "Коментарі" писали про те, скільки поляків проти вступу України до ЄС.