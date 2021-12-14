"Северный поток-2": новоизбранный канцлер Австрии одобрил запуск российского газопровода

Новоизбранный канцлер Австрии Карл Негаммер поддержал российский газопровод "Северный поток-2" и его запуск. Такое заявление Негаммер сделал в интервью Die Welt.

Новоизбранный канцлер Австрии Карл Негаммер - фото из открытых источников

Как сообщил новый канцлер Австрии, газопровод России является одним из важных проектов, которые могут предоставить странам Европейского Союза безопасность поставок.

"Я ожидаю, что Северный поток-2 вскоре можно будет ввести в эксплуатацию, как и планировалось", — заявил Негаммер.

Также новоизбранный канцлер Австрии сказал, что "Северный поток-2" и эскалация военных сил России на границе с Украиной никак не связаны. Также Негаммер сообщил, что попытки блокировать российский газопровод могут только помешать Европейскому Союзу.

По словам австрийского политика, необходимо, чтобы государства ЕС имели обеспеченность энергоресурсами из как можно большего количества источников и "имели соответствующие трубопроводы".

Негаммер также выразил свое несогласие с позицией США по использованию "Северного потока-2" как рычага влияния на Россию из-за агрессии в отношении Украины.

Как сообщали ранее "Комментарии", уже известно о новой кандидатуре на должность министра иностранных дел. В Германии новой министершей станет женщина — Анналена Бербок. У новой кандидатки довольно жесткая позиция относительно газопровода "Северный поток-2" и убеждена в необходимости блокирования газопровода, который построила Россия. Партия Анналены Бербок выступает за то, чтобы Европейский союз оставался открытым партнерам Восточной Европы. С другой стороны, новая кандидатка уверена, что Украина не сможет получить членство НАТО из-за того, что на ее территории происходят военные действия.

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