Сейм Польши одобрил строительство забора на границе с Беларусью

Польский Сейм окончательно одобрил законопроект, предусматривающий, что в течение двух лет страна потратит более $400 млн на "стену" на границе с Беларусью. Об этом сообщает польское государственное информагентство PAP. Польский парламент в целом принял решение о строительстве стены на границе с Беларусью. До этого законопроект поочередно одобрили депутаты нижней и верхней палат Сейма. Теперь законопроект будет направлен на утверждение президенту Польши Анджею Дуди, который уже пообещал подписать документ. В общей сложности на проект планируют потратить 1,61 млрд злотых (409,2 млн долларов США). Из них 1,5 млрд злотых (380 млн долларов США) потратят собственно на "стену", а еще 115 млн злотых (29,2 млн долларов США) – на техническое оснащение.

Польша (фото из открытых источников)

Проектом министерства внутренних дел Польши предусмотрено, что к проекту "стены" не будут применяться отдельные положения законодательства (по строительству, водным объектам, охране окружающей среды и т.п.). Как известно, с начала сентября в общинах Подляского и Люблинского воеводств уже было введено чрезвычайное положение из-за потока нелегальных мигрантов. Он касается трехкилометрового пояса на территории 115 мест Подлящины и 68 мест Любельщины.

Напомним, Польша "радикально" увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и имперских амбиций России. Об этом пишет международное информационное агентство AP. 26 октября Ярослав Качиньский, заместитель премьер-министра, один из самых влиятельных политиков в Польше, сказал, что усиление армии Польши является необходимым условием из-за ухудшения международной ситуации, а также геополитического положения Польши. В качестве примеров опасности для страны политик назвал соседство с "имперскими амбициями России" и гибридную войну, которую ведет Беларусь против Польши и других стран Европейского союза с помощью мигрантов.

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