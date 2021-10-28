logo

BTC/USD

58925.14

ETH/USD

4000.03

LTC/USD

182.55

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Польша увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и и Росссии
commentss НОВОСТИ Все новости

Польша увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и и Росссии

Власти Польши предлагает увеличить оборонный бюджет страны

сегодня, 05:48
Автор:

Ольга Чародий
Поделитесь публикацией:

Польша "радикально" увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и имперских амбиций России. Об этом пишет международное информационное агентство AP. 26 октября Ярослав Качиньский, заместитель премьер-министра, один из самых влиятельных политиков в Польше, сказал, что усиление армии Польши является необходимым условием из-за ухудшения международной ситуации, а также геополитического положения Польши. В качестве примеров опасности для страны политик назвал соседство с "имперскими амбициями России" и гибридную войну, которую ведет Беларусь против Польши и других стран Европейского союза с помощью мигрантов.

Польша увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и и Росссии

Польша (фото из открытых источников)


"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать согласно старому правилу: "Если хочешь миру, готовься к войне", – сказал Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.


Он отметил, что Польша как страна, расположенная на восточном фланге Европейского Союза и НАТО, должна иметь серьезные силы сдерживания и способность эффективно защищать себя в течение длительного времени самостоятельно. Власти Польши предлагает увеличить оборонный бюджет страны и увеличить численность вооруженных сил более чем вдвое – по крайней мере, до 250 тыс. солдат и 50 тыс. резервистов. Изменения не предполагают возобновление обязательной военной службы.


Напомним, в Европарламенте состоялись острые польско-европейские дебаты, которые угрожают Polexit-ом, информирует агентство BBC News. Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Польши, обменялся репликами с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии. Поводом для этого стало недавнее постановление польского Верховного суда о том, что законодательство страны отклоняет ключевые части законодательства ЕС.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/europe-poland-migration-warsaw-belarus-495eb7287b31ba7bcb5da66172237217
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!