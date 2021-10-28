Польша увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и и Росссии

Польша "радикально" увеличивает количество армии из-за близости Беларуси и имперских амбиций России. Об этом пишет международное информационное агентство AP. 26 октября Ярослав Качиньский, заместитель премьер-министра, один из самых влиятельных политиков в Польше, сказал, что усиление армии Польши является необходимым условием из-за ухудшения международной ситуации, а также геополитического положения Польши. В качестве примеров опасности для страны политик назвал соседство с "имперскими амбициями России" и гибридную войну, которую ведет Беларусь против Польши и других стран Европейского союза с помощью мигрантов.

Польша (фото из открытых источников)





"Если мы хотим избежать худшего, то есть войны, мы должны действовать согласно старому правилу: "Если хочешь миру, готовься к войне", – сказал Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.





Он отметил, что Польша как страна, расположенная на восточном фланге Европейского Союза и НАТО, должна иметь серьезные силы сдерживания и способность эффективно защищать себя в течение длительного времени самостоятельно. Власти Польши предлагает увеличить оборонный бюджет страны и увеличить численность вооруженных сил более чем вдвое – по крайней мере, до 250 тыс. солдат и 50 тыс. резервистов. Изменения не предполагают возобновление обязательной военной службы.





Напомним, в Европарламенте состоялись острые польско-европейские дебаты, которые угрожают Polexit-ом, информирует агентство BBC News. Матеуш Моравецкий, Премьер-министр Польши, обменялся репликами с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии. Поводом для этого стало недавнее постановление польского Верховного суда о том, что законодательство страны отклоняет ключевые части законодательства ЕС.

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