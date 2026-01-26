Громкий "туалетный" скандал в Венгрии: Орбан теряет последние шансы на победу на выборах

В Венгрии разразился громкий политический скандал накануне парламентских выборов. Министр строительства и транспорта Янош Лазар, которого считают одним из ключевых соратников и потенциальным преемником премьера Виктора Орбана, оказался под шквалом критики из-за заявления о ромской общине и туалетах. Возможно, это может повлиять на выборы в Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Во время предвыборной встречи в Балатоналмаде Янош Лазар отвечал на вопросы о демографическом кризисе и нехватке рабочей силы. Соратник Орбана утверждал, что Венгрия должна полагаться на свои "внутренние резервы", а не на рабочую силу иммигрантов.

"Если нет иммигрантов, кто-то должен чистить туалеты в поездах InterCity. Венгры не очень хотят чистить чужие туалеты, поэтому нам следует использовать наши внутренние резервы, которыми является ромская община", – сказал Лазар.

Высказывание мгновенно разошлось соцсетями и вызвало возмущение среди ромского сообщества и широкой общественности. Критики подчеркнули, что такие слова воспроизводят дискриминационные стереотипы и сводят целую этническую группу к "дешевой рабочей силе". Национальное ромское самоуправление Венгрии потребовало от министра объяснений и публичного уточнения позиции правительства.

Еще больше скандал разгорелся, когда венгерский учитель ромского происхождения Шандор Гашпар написал открытое письмо, в котором резко раскритиковал Яноша Лазаря. В нем он указывает, что ромы не являются "проблемой", а полноценной частью венгерского общества. А журналист Сабольч Паньи прямо заявил, что этот "туалетный" скандал может привести к окончательному поражению Орбана.

"Шансы Виктора Орбана на переизбрание только уменьшились после того, как его вероятный преемник Янош Лазар заявил, что ромское меньшинство Венгрии (около 5-10% населения) должно чистить туалеты в поездах, поскольку не осталось мигрантов, которые могли бы заполнить такие низкопробные должности. В ромской общине, в большинстве своем поддерживающей Орбана, существует огромное возмущение", — отметил Паньи.

После волны критики Янош Лазар публично извинился и заявил, что любой труд заслуживает уважения.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Согласно опросу Института Republikon, оппозиционная партия "Тиса" лидирует за почти три месяца до выборов. Среди определившихся избирателей партию Петера Мадьяра поддержали 47% избирателей, а "Фидес" Виктора Орбана – 38%. Среди всех избирателей партия "Тиса" лидирует с 33%, а "Фидес" получила 28%.

